2018. január 6.,
szombat, Boldizsár napja

12°

Baloldali Lord - BBC Hardtalk

Hír TV

2018. január 5., péntek 16:21, frissítve: péntek 16:38

Adás:
2018. január 6., szombat 05.30.
2018. január 7., vasárnap 03.45.

A Hardtalk vendége Lord Owen volt brit külügyminiszter.

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