2018. január 28.,
vasárnap, Károly, Karola napja

Az utca kemény hangjai a politikai lövészárkok közti senki földjén – Frontvonal

Hír TV

2018. január 27., szombat 15:57, frissítve: szombat 16:11

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