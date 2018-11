Az Ikon vendége Popova Aleszja és Dolhai Attila

2018. NOVEMBER 14., SZERDA A GYORSHAJTÁSOK MIATT KAMERÁKAT HELYEZNEK EL A SZENTENDREI ÉS A VÁCI ÚTON DÖNTÖTT A FÕVÁROSI KÖZGYÛLÉS. TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ: MAGYARORSZÁG ÉRDEKÉT SZOLGÁLJA A KÖZIGAZGATÁSI BÍRÓSÁGOKRÓL SZÓLÓ JAVASLAT. A JOBBIK A FÕVÁROSI KÖZGYÛLÉSBEN IS KEZDEMÉNYEZI, HOGY A 2020-AT A TRIANONI BÉKESZERZÕDÉS SZÁZADIK ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL NYILVÁNÍTSÁK TRIANON-EMLÉKÉVVÉ. NOVÁK KATALIN: A FIATALOK ÖNÁLLÓ ÉLETKEZDÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁT TERVEZI A KORMÁNY M1. EMMI: NYOLCMILLIÁRDBÓL HÚSZ EGYNAPOS SEBÉSZET LÉTESÜL AZ ORSZÁGBAN. FÕVÁROSI KÖZGYÛLÉS: AZ EDDIGINÉL TÖBB FÕVÁROSI VÁLLALKOZÁS MENTESÜL AZ IPARÛZÉSI ADÓ ALÓL. PM-ÁLLAMTITKÁR: TOVÁBBI 15,9 MILLIÁRD FORINT UNIÓS TÁMOGATÁS JUT A TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉRE. ÉVI 10 EZER MILLIÁRD FORINT ÉRTÉKET IS TERMELHET A BELFÖLDI AUTÓIPAR MONDTA SZIJJÁRTÓ PÉTER. VARGA MIHÁLY: 2018-BAN 4,3-4,5 SZÁZALÉKKAL IS BÕVÜLHET A GAZDASÁG. KSH: 4,8 SZÁZALÉKKAL NÕTT A GDP A HARMADIK NEGYEDÉVBEN. KSH: SZEPTEMBERBEN 6,2 SZÁZALÉKKAL NÕTTEK A MEZÕGAZDASÁGI TERMELÕI ÁRAK. 11 ANYAGGAL BÕVÜLT A TILTOTT DIZÁJNERDROGOK LISTÁJA JELENTETTE BE RÉTVÁRI BENCE. 7 FORINTTAL CSÖKKENT A BENZIN ÉS 3 FORINTTAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI ÁRA. AFGÁN MENEDÉKKÉRÕK ÚJABB CSOPORTJÁT TOLONCOLTÁK VISSZA NÉMETORSZÁGBÓL. CSEHORSZÁG NEM CSATLAKOZIK AZ ENSZ GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS CSOMAGJÁHOZ - DÖNTÖTT SZERDAI ÜLÉSÉN PRÁGÁBAN A CSEH KORMÁNY. SZIJJÁRTÓ PÉTER: MAGYARORSZÁGOT ÉS LENGYELORSZÁGOT VALÓDI BARÁTSÁG KÖTI ÖSSZE. A KÉT ORSZÁG MINDIG SZÁMÍTHATOTT ÉS SZÁMÍTHAT EGYMÁS TÁMOGATÁSÁRA MONDTA A LENGYEL NEMZET FÜGGETLENSÉGE VISSZANYERÉSÉNEK ALKALMÁBÓL RENDEZETT ÜNNEPSÉGEN. POLITIKAI MENEDÉKJOGOT KÉRT A MAGYAR HATÓSÁGOKTÓL NIKOLA GRUEVSZKI VOLT MACEDÓN MINISZTERELNÖK - JELENTETTE BE MAGA A POLITIKUS FACEBOOK-OLDALÁN. A MACEDÓN BELÜGYMINISZTÉRIUM MEGERÕSÍTETTE, HOGY A SZÖKÉSBEN LÉVÕ VOLT MACEDÓN MINISZTERELNÖK BUDAPESTEN VAN. MACEDÓN BELÜGYMINISZTER: GRUEVSZKI ILLEGÁLISAN TÁVOZOTT AZ ORSZÁGBÓL. TÖBB SZÁZAN DEMONSTRÁLTAK NANCY PELOSI HIVATALÁNÁL A KLÍMAVÁLTOZÁS MEGFÉKEZÉSÉÉRT. DONALD TRUMP TÖBB TWITTER-BEJEGYZÉSBEN TÁMADTA A FRANCIA ÁLLAMFÕT - MTI. GAZPROM-VEZÉR: AZ AMERIKAI FENYEGETÉSEK ELLENÉRE IS MEG FOG ÉPÜLNI AZ ÉSZAKI ÁRAMLAT 2 FÖLDGÁZVEZETÉK. MATTEO SALVINI: AZ OLASZ KORMÁNY NEM VÁLTOZTAT A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNYON ÉS A NÖVEKEDÉSI TERVEKEN. IZRAELI RÁDIÓ: MEGÁLLAPODOTT A TÛZSZÜNETRÕL IZRAEL ÉS A HAMÁSZ. BEJELENTETTE LEMONDÁSÁT AVIGDOR LIBERMAN IZRAELI VÉDELMI MINISZTER, EGY NAPPAL A HAMÁSSZAL MEGKÖTÖTT TÛZSZÜNET UTÁN. A HAMÁSZ POLITIKAI GYÕZELEMKÉNT ÉRTÉKELI AZ IZRAELI VÉDELMI MINISZTER LEMONDÁSÁT. FOLYTATÓDIK A "GYÜMÖLCSTERRORIZMUS" AUSZTRÁLIÁBAN, KÖRTÉBE SZÚRT TÛT TALÁLTAK. SÚLYOSAN MEGSÉRÜLT KÉT NÕ, AKIKET A ZEBRÁN GÁZOLT EL EGY AUTÓ VESZPRÉMBEN. FÕVÁROSI FÕÜGYÉSZSÉG: TÍZ EMBERT - KÖZTÜK NÉGY ÜGYVÉDET - ÁLLÍTOTTAK ELÕ EGY KITERJEDT INGATLANCSALÁSI ÜGYBEN TARTOTT AKCIÓ SORÁN. A SZÁLLÓ POR KONCENTRÁCIÓJÁNAK EMELKEDÉSE MIATT ISMÉT A SZMOGRIADÓ TÁJÉKOZTATÁSI FOKOZATA VAN ÉRVÉNYBEN NYÍREGYHÁZÁN. HÁROM KAMION ÜTKÖZÖTT AZ M0-ÁS AUTÓPÁLYA DIÓSDI SZAKASZÁNÁL, EGY EMBER ÉLETÉT VESZTETTE. LEHAJTOTT AZ ÚTRÓL ÉS A FÁK KÖZÉ ROHANT EGY AUTÓ SEREGÉLYESEN, A SOFÕR ÉLETÉT VESZTETTE. ORFK: EDDIG TÖBB MINT 530-AN VESZTETTÉK ÉLETÜKET KÖZLEKEDÉSI BALESETBEN IDÉN. ÁLLATKÍNZÁS MIATT EMELTEK VÁDAT EGY NÕ ELLEN, AKI BALTÁVAL AGYONVERTE HÉT KÖLYÖKKUTYÁJÁT, MAJD AZ ÁLLATOK TETEMÉT FELGYÚJTOTTA.