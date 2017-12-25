2017. december 25.,
hétfő, Eugénia napja

Az év legfontosabb eseményeiről – Főszerkesztők klubja

Hír TV

2017. december 25., hétfő 14:08, frissítve: hétfő 14:12

Adás:
2017. december 18., hétfő 21.05
2017. december 24., vasárnap 8.05

Az év legfontosabb eseményeiről, az év legbefolyásosabb embereiről, az év legdurvább döntéseiről és az év legforróbb ügyeiről – főszerkesztői vita 2017 utolsó adásában.

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