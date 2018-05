Az eperszezon gyorsmérlege Soroló

Adás:

2018. június 2., szombat, 07.30.

2018. június 3., vasárnap, 06.30.

2018. június 5., kedd, 03.45.

2018. június 8., péntek, 03.45.

2018. június 8., péntek, 05.00.

A földi eperszezon gyorsmérlege: a rendkívüli időjárás miatt a harmadával rövidebb ideig kínálták a tavaszi csemegét, mint a korábbi esztendőkben. Az ár amiatt lett hektikus, hogy akkor is özönlött be az import, amikor idehaza is a csúcson volt a termés. Nemegyszer, előfordult, hogy ügyeskedők keverték a hazait és a gyengébb minőségű, de sokkal olcsóbb külföldit. A nekünk nyilatkozó termelő szerint jogszabály-változtatásokkal védhetők lennének ezen a területen is a magyar érdekek.

Az előző adásban megismert vállalkozó, Buda Richárd, most arról beszél, hogy a hosszú elbírálási idő lehetetlen helyzetbe hozza a beruházás mellett döntő gazdákat.

Megismerhetnek egy fiatal hölgyet, aki éppen mesterképzős az állatorvosin és dolgozatával első díjat nyert a legnagyobb agrár portfólióval rendelkező bank ösztöndíj pályázatán.

Tresó Istvánnal a generációváltás jellemzőiről és nehézségeiről beszélgetünk.