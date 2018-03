Az elmúlt évtized történései - Soroló

Adás:

2018. március 10., szombat 07.30.

2018. március 11., vasárnap 03.00.

2018. március 11., vasárnap 06.30.

2018. március 16., péntek 03.00.

Raskó Györggyel elkezdjük elemezni az elmúlt évtized hazai agrártörténéseit. Az vitathatatlan tény, hogy a növénytermesztésünk figyelemre méltó eredményeket rögzíthet. Ugyanakkor – talán gyorsuló ütemben – folytatódott az állattenyésztés hanyatlása. A legnagyobb kudarc a sertéságazat. Mostanra a kormány 6 millió sertést tervezett, ehelyett mindössze 2,8 millió egyed az aktuális állomány.

Ezekben a hetekben kampányszerűen bírál el a vidékfejlesztési államtitkárság beruházási pályázatokat. Még olyanokat is, amelyekben egyévesnél is nagyobb volt a késésük. Vranovics Károly, az Alpha-Vet Kft. ágazati igazgatója szerint a felszerelési tárgyakban nem lesz hiány. Előfordulhat, hogy 5-15 százalékkal most már magasabb az áruk, mint amikor a pályázati anyagok készültek. A szűk kapacitás az építőiparé. Mivel nagy a kereslet, megugrottak a kivitelezési árak. Nemritkán akár 30 százalékkal is. Nos, ez nagy fejtörést okozhat a nyerteseknek.

Szeptembertől indul az agrobiznisz-menedzserképzés a Corvinuson. Milyen más agrárdiplomát lehet szerezni a magasan jegyzett fővárosi kampuszon? Mit érnek az itteni diplomák? Ezekre a kérdésekre is keressük a választ.