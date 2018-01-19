2018. január 19.,
péntek, Sára, Márió napja

Ashley Judd - BBC Hardtalk

Hír TV

2018. január 19., péntek 16:40, frissítve: péntek 16:46

Adás:
2018. január 20., szombat 05.30
2018. január 21., vasárnap 03.45
2018. január 26., péntek 03.45

Az adás vendége: Ashley Judd amerikai színésznő, az ENSZ jószolgálati nagykövete.

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