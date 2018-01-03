2018. január 3.,
szerda, Genovéva, Benjámin napja

Árnyékkormány – Tantusz

Hír TV

2018. január 3., szerda 13:58, frissítve: szerda 14:04

Adás:
2018. január 3., szerda 16.05
2018. január 4., csütörtök 9.05

12 éven aluli nézőinknek nem ajánlott.

– ​Árnyékkormány formálódik

​–​ Levélben kér pénzt Orbán

–​ Sztrájkra készülnek a közszolgák

A műsor elérhetőségei:

+36-30/445-5225

+36-30/445-5227

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