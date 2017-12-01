2017. december 1.,
péntek, Elza napja

Államtitok? – Newsroom

Hír TV

2017. december 1., péntek 13:24, frissítve: péntek 13:24

Államtitok?
A „Soros-gépezet” összetételéről, működési rendjéről, befolyásáról szóló titkosszolgálati jelentésre hivatkozott a miniszterelnök ma reggeli rádióinterjújában, miközben a szakszolgálatok vezetői cáfolták, hogy lenne bizonyítékuk. Az ügyről Szél Bernadettel, a nemzetbiztonsági bizottság LMP-s tagjával beszélgetünk.

Dezinformáció
A magyar választásokat is megpróbálja befolyásolni álhírekkel az orosz propaganda? Egy friss tanulmány szerint kitapintható az orosz befolyás. Vendégünk Feledy Botond külpolitikai szakértő.

AIDS-világnap
Az elmúlt évtizedben megduplázódott a magyar HIV-fertőzöttek száma. A tendenciákról Szlávik Jánost, a Szent László Kórház infektológusát kérdezzük.

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