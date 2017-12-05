2017. december 5.,
kedd, Vilma napja

Alinda vendége: Székely Kriszta

Hír TV

2017. december 5., kedd 10:06, frissítve: kedd 11:00

Adás:
2017. december 5., kedd 23.05
2017. december 10., vasárnap 01.00

​12 éven aluli nézőink számára nem ajánlott.​

Kulturális-közéleti beszélgetés Veiszer Alindával.

Vendég: Székely Kriszta rendező.

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Alinda

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