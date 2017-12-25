2017. december 25.,
hétfő, Eugénia napja

Alinda vendége Scherer Péter (ismétlés)

Hír TV

2017. december 25., hétfő 14:02, frissítve: hétfő 14:02

Adás:
2017. december 26., kedd 00.05

12 éven aluli nézőink számára nem ajánlott.

Kulturális-közéleti beszélgetés Veiszer Alindával.
Vendég: Scherer Péter színész

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