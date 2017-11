REGGELI JÁRAT SZERDÁN IS 5 ÓRA 50 PERCTÕL, A MÛSORVEZETÕ: TESZÁRI NÓRA. TERVEZETT TÉMÁINK: 6:30 - 16 MRD FT TANYAFEJLESZTÉSRE VENDÉG: SALLAI RÓBERT BENEDEK ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, LMP. 6:40 NYUGDÍJPRÉMIUM HELYETT 13. HAVI NYUGDÍJ VENDÉG: KORÓZS LAJOS ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, MSZP. 7:40 KÖNYV A GULYÁS-TESTVÉREKRÕL VENDÉG: TÓTH PÉTER PÁL RENDEZÕ. 7:45 BUDAPESTEN A WE WILL ROCK YOU MUSICAL VENDÉG: ERKEL LÁSZLÓ (KENTAUR) DÍSZLET- ÉS JELMEZTERVEZÕ. 8:30 A PERONON: MIRKÓCZKI ÁDÁM, A JOBBIK SZÓVIVÕJE. SOKALLTA AZ ÜZEMANYAG ÁRÁT A VÁLASZTÓKÖRZETÉBEN TÁLLAI ANDRÁS, EZÉRT "RÁSZÓLT" A MOL-RA, HOGY CSÖKKENTSÉK AZT. ORBÁN VIKTOR GRATULÁL TÁLLAI ANDRÁSNAK A BENZINÁR CSÖKKENTÉSE MIATT FELELTE ÚJSÁGÍRÓI KÉRDÉSRE. TÁLLAI ANDRÁS SZERINT INKÁBB A VILÁGHÍRÛ MATYÓ KULTÚRÁVAL KELLENE FOGLALKOZNI, NEM A MEZÕKÖVESDI BENZINÁR CSÖKKENTÉSSEL. JOBBIK: TÁLLAINAK SEMMI KERESNIVALÓJA A NAV ÉLÉN, OTT FÜGGETLEN SZAKEMBERRE VAN SZÜKSÉG! A FIDESZ A LEGNÉPSZERÛBB PÁRT, A JOBBIK A MÁSODIK, AZ LMP AZ MSZP-T MEGELÕZVE A HARMADIK IRÁNYTÛ INTÉZET. ELFOGADTA A PARLAMENT A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ CSÖKKENTÉSÉRÕL ÉS A KAPCSOLÓDÓ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYJAVASLATOT. A PARLAMENT SZIGORÍTOTTA A KAMPÁNYFINANSZÍROZÁSI SZABÁLYOKAT, AZ 1%-OT EL NEM ÉRÕ PÁRTOKNAK VISSZA KELL FIZETNIÜK AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁST. VÉGLEGESEN EL KELL TILTANI A GYERMEKEKKEL VALÓ FOGLALKOZÁSTÓL, AKI 18 ÉVEN ALULI SÉRELMÉRE KÖVET EL NEMI BÛNCSELEKMÉNYT DÖNTÖTT A PARLAMENT. AZ ÖSSZES MAGYARORSZÁGNAK FOLYÓSÍTANDÓ TÁMOGATÁST FELFÜGGESZTHETI AZ EU, HA HIBÁT TALÁL AZ ITTHON MÛKÖDÕ ELLENÕRZÉSI RENDSZERBEN 24.HU. RADIKÁLIS EURÓPAI DEMOKRATÁK (RED) NÉVEN ÚJ MOZGALMAT INDÍT UJHELYI ISTVÁN SZOCIALISTA EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELÕ. A BKV IRODAI DOLGOZÓKKAL, SZERELÕKKEL, MÉRNÖKÖKKEL PÓTOLJA A SOFÕRHIÁNYT NÉPSZAVA. A BKV SZERINT A BESEGÍTÕI FOGLALKOZTATÁS RÉGÓTA BEVETT GYAKORLAT A CÉGNÉL. ELLENÕRBÕL IS KEVÉS VAN A BKK-NÁL ÍRJA A 24.HU AZ EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕRE HIVATKOZVA. TÖBB SZÁZ FÕS MUNKAERÕHIÁNNYAL KÜZD A MAGYAR POSTA IS, FÕLEG BUDAPESTEN ÉS NYUGAT-MAGYARORSZÁGON. A FÕVÁROSI TAXISOK 10%-OS TARIFAEMELÉST KEZDEMÉNYEZNEK JANUÁR 1-TÕL JELENTETTE BE A BKIK KÖZLEKEDÉSI OSZTÁLYÁNAK ELNÖKE. A MOL SZERDÁN 3 FT-TAL EMELI A BENZIN ÉS 4 FT-TAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI ÁRÁT. ÁTLAGOSAN 17%-KAL EMELKEDTEK A KÖTELEZÕ-GÉPJÁRMÛBIZTOSÍTÁSOK NETRISK.HU ELEMZÉS. EGY ISMERETLEN FEGYVERES JÁRÓKELÕKRE LÕTT NIZZÁBAN A KIKÖTÕ KÖRNYÉKÉN, A TÁMADÁS INDOKA EGYELÕRE ISMERETLEN. A BUKARESTI PARLAMENT ELUTASÍTOTTA MÁRCIUS 15-E NEMZETI ÜNNEPPÉ NYILVÁNÍTÁSÁT ROMÁNIÁBAN. GARÁZDASÁG CÍMÉN ELJÁRÁST INDÍTOTT AZ UKRÁN RENDÕRSÉG A BEREGSZÁSZI ZÁSZLÓÜGY MIATT. A FIDESZ JÁRÓKA LÍVIÁT JAVASOLTA EP-ALELNÖKNEK AZ EURÓPAI NÉPPÁRTBAN. GUY VERHOFSTADT, AZ EP LIBERÁLIS FRAKCIÓJÁNAK VEZETÕJE: HAZUGSÁGOKKAL VAN TELE A MAGYAR KORMÁNY SOROS-TERVRÕL SZÓLÓ KAMPÁNYA TWITTER. FREEDOM HOUSE: EGYRE TÖBB KORMÁNY MANIPULÁLJA A KÖZÖSSÉGI OLDALAKAT ÉS ÜLDÖZI AZ ELLENZÉKET AZ INTERNETEN. BEATA SZYDLO LENGYEL KORMÁNYFÕ SZERINT A V4-EK MEGNYERTÉK A MIGRÁCIÓS VITÁT AZ EU-VAL SZEMBEN. BOSZNIA-HERCEGOVINÁBAN HAVAZÁS MIATT ELSÕFOKÚ, MÍG MONTENEGRÓBAN HEVES ESÕZÉSEK ÉS SZÉLLÖKÉSEK MIATT VÖRÖS RIASZTÁS VAN ÉRVÉNYBEN. MÁR TÖBB MINT ÖTSZÁZAN MEGHALTAK ÉS LEGKEVESEBB 8 EZREN MEGSÉRÜLTEK AZ IRAK ÉS IRÁN HATÁRVIDÉKÉT SÚJTÓ, 7,3-AS ERÕSSÉGÛ FÖLDRENGÉSBEN. IRÁNBAN NEMZETI GYÁSZNAPOT HIRDETTEK A VASÁRNAPI FÖLDRENGÉS HALÁLOS ÁLDOZATAINAK EMLÉKÉRE. IZRAEL RAKÉTAVÉDELMI ÜTEGET TELEPÍTETT AZ ORSZÁG KÖZPONTI RÉSZÉN, MIUTÁN ÚJABB FENYEGETÉSEKET KAPTAK PALESZTIN SZÉLSÕSÉGESEKTÕL. AZ USA NEM TÁVOZIK SZÍRIÁBÓL ADDIG, AMÍG A GENFI ENSZ-BÉKETÁRGYALÁSOKON ELÕRELÉPÉS NEM TÖRTÉNIK. MOSZKVA SZERINT AZ USA TERRORISTÁKKAL MÛKÖDIK EGYÜTT A SZÍRIAI ABU-KEMÁLNÁL, HOGY SAJÁT KÖZEL-KELETI CÉLJAIRA HASZNÁLHASSA ÕKET. AZ OROSZ KAPCSOLATOKRÓL FAGGATTÁK AZ AMERIKAI IGAZSÁGÜGYI MINISZTERT A KÉPVISELÕHÁZBAN. A MINISZTER A MEGHALLGATÁSON AZT MONDTA: "NEM FOGADOM EL ÉS VISSZAUTASÍTOM AZON VÁDAKAT, MISZERINT ESKÜ ALATT VALAHA IS HAZUDTAM VOLNA". A DZSIHADISTÁK VISSZAFOGLALTÁK UTOLSÓ KELET-SZÍRIAI FELLEGVÁRUKAT. KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT AZ 51-ES FÕÚT TAKSONY ÉS ÁPORKA KÖZÖTTI SZAKASZÁN, KETTEN MEGSÉRÜLTEK. ROBBANÁS TÖRTÉNT PÉCSEN EGY KIRÁLY UTCAI TÁRSASHÁZ EGYIK LAKÁSBAN, EGY EMBER SÚLYOSAN MEGSÉRÜLT. ÁROKBA BORULT EGY AUTÓ A BEREKFÜRDÕ ÉS KARCAG KÖZÖTTI ÚTON, JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN. AZ M3-AS AUTÓPÁLYA VÁSÁROSNAMÉNY FELÉ VEZETÕ OLDALÁN EGY KAMION PÓTKOCSIJÁBA ROHANT EGY AUTÓ A 130-AS KM-NÉL. VÉSZFÉKEZNIE KELLETT EGY BUSZSOFÕRNEK SZÉKESFEHÉRVÁRON, A FÉKEZÉS KÖVETKEZTÉBEN A BUSZON UTAZÓK KÖZÜL 9-EN MEGSÉRÜLTEK.