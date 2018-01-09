2018. január 9.,
kedd, Marcell napja

10°

Alinda vendége Gryllus Dorka színész

Hír TV

2018. január 9., kedd 13:04, frissítve: kedd 13:20

Adás:

2018. január 11., csütörtök 23.05

12 éven aluli nézőinknek nem ajánlott!

Kulturális-közéleti beszélgetés Veiszer Alindával.

Vendég: Gryllus Dorka színész.

Hír TVvissza a címlapra
színművészetGryllus Dorka

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV