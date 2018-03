6:50 - REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ: TESZÁRI NÓRA 7:40 - LAJKÓ FÉLIX ÉS BALÁZS JÁNOS IMPROVIZÁCIÓS ESTJE A ZENEAKADÉMIÁN. VENDÉG: BALÁZS JÁNOS ZONGORAMÛVÉSZ 7:45 - MI A BAJ A MAGYAR KÉZILABDÁBAN? VENDÉG: VASS SÁNDOR, A FÉRFI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT VOLT SZÖVETSÉGI KAPITÁNYA 8:30 - PERON. VENDÉG: VOLNER JÁNOS FRAKCIÓVEZETÕ, JOBBIK MEGFENYEGETTE AZ ELLENZÉKET ORBÁN VIKTOR A BÉKEMENETESEK ELÕTT TARTOTT ÜNNEPI BESZÉDÉBEN CSÜTÖRTÖKÖN. ORBÁN AZT ÍGÉRTE, HOGY A VÁLASZTÁS UTÁN "ELÉGTÉTELT FOG VENNI MIND ERKÖLCSI, MIND POLITIKAI, MIND JOGI ÉRTELEMBEN". A MINISZTERELNÖK SZERINT A VÁLASZTÁS TÉTJE AZ ORSZÁG MEGMARADÁSA, SZERINT A GLOBALISTA ERÕK "EL AKARJÁK VENNI AZ ORSZÁGOT". ORBÁN: ARRA KELL KÉSZÜLNÜNK, HOGY A MI JELÖLTÜNKKEL EGY "SOROS-JELÖLT" ÁLL MAJD SZEMBEN. A BESZÉD ELÕTT A BÉKEMENETEN MEGRÁNGATTÁK A MAGYAR NEMZET ÚJSÁGÍRÓJÁT, AMIKOR KÓSA LAJOS BOTRÁNYÁRÓL PRÓBÁLT KÉRDEZNI. A KOSSUTH TÉR FELÉ TARTÓ TÖMEGET KOMMUNISTA MOZGALMI DALOKKAL FOGADTÁK ELLENZÉKI SZIMPATIZÁNSOK. BÉKEMENETET TARTOTT A KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT IS, AMI AZ OKTOGONRÓL INDULT AZ ERZSÉBET TÉR FELÉ. 12 PONTTAL KÉSZÜLT A JOBBIK ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSÉRE VONA GÁBOR. A PÁRT MINISZTERELNÖK-JELÖLTJE 21. SZÁZADI OKTATÁST, ÖNÁLLÓ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUMOT ÉS BÉRUNIÓT ÍGÉRT KORMÁNYRA KERÜLÉSE ESETÉN. ÜNNEPI BESZÉDÉBEN GYURCSÁNY FERENC TÁRGYALNI HÍVTA A JOBBIKOT ÉS A TÖBBI ELLENZÉKI PÁRTOT VASÁRNAP DÉLUTÁNRA. A JOBBIK VÁLASZÁBAN JELEZTE: NEM VESZ RÉSZT A GYURCSÁNY ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT TÁRGYALÁSON. GYURCSÁNY AZT IS BEJELENTETTE, HOGY VISSZALÉPTETI A DK JELÖLTJÉT SZÉL BERNADETT JAVÁRA. SZÉL BERNADETT: HA NEM FOGUNK ÖSSZE, A FIDESZ MINDENKIRE SORT KERÍT. MÁRKI-ZAY PÉTER: AKI NEM HAJLANDÓ ÖSSZEFOGNI A JOBBIKKAL A NEMZET MEGMENTÉSÉÉRT, AZ A NEMZET SZÁMÁRA ÁRULÓ - 24.HU. TÖBB EZER DIÁK IS TÜNTETETT CSÜTÖRTÖKÖN A FÜGGETLEN DIÁKPARLAMENT SZERVEZÉSÉBEN A JOBB OKTATÁSÉRT. KÓSA LAJOS VISSZAMONDTA DEBRECENBEN TARTANDÓ ÜNNEPI BESZÉDÉT, MEGLEPVE EZZEL A HELYI ÖNKORMÁNYZATOT IS, ÉS INKÁBB A BÉKEMENETRE MENT. BENYÚJTOTTA LEMONDÁSÁT ROBERT FICO, PETER PELLEGRINIT BÍZTA MEG KORMÁNYALAKÍTÁSSAL AZ ÁLLAMFÕ. BUGÁR BÉLA: MINDEGYIK KÉPVISELÕNK TÁMOGATJA AZ ÚJ SZLOVÁK KORMÁNYT. A MAGYAROKNAK ÜZENT MÁRCIUS 15-E ALKALMÁBÓL A ROMÁN KORMÁNYFÕ. ROMÁN MINISZTERELNÖK: A ROMÁNOKAT ÉS A MAGYAROKAT ÖSSZEKÖTÕ DOLGOKRA KELL TENNI A HANGSÚLYT. ÚJABB SZANKCIÓKAT LÉPTETETT ÉLETBE OROSZORSZÁG ELLEN AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK. ÖSSZEDÕLT EGY ÚJONNAN ÉPÜLT GYALOGOS FELÜLJÁRÓ A FLORIDAI MIAMIBAN, SAJTÓHÍREK SZERINT TÖBBEN MEGHALHATTAK. LEMONDOTT MIRO CERAR SZLOVÉN KORMÁNYFÕ. CERAR AZ UTÁN DÖNTÖTT ÍGY, HOGY A SZLOVÉN LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG MEGSEMMISÍTETTE EGY NÉPSZAVAZÁS EREDMÉNYÉT. LENGYELELLENES ROBBANTÁS TÖRTÉNT AZ UKRAJNAI LEMBERG KATONAI TEMETÕJÉBEN. KÉMGYILKOSSÁG - 23 OROSZ DIPLOMATÁT UTASÍT KI LONDON, ÉS FELFÜGGESZT MINDEN MAGAS SZINTÛ ÉRINTKEZÉST MOSZKVÁVAL. KREML: PUTYIN SZEMÉLYESEN DÖNT A NAGY-BRITANNIÁVAL SZEMBENI ELLENLÉPÉSEKRÕL. BRIT KÜLÜGYMINISZTER: NEM SOK KÉTSÉG FÛZÕDIK OROSZORSZÁG FELELÕSSÉGÉHEZ. A NATO IS LÉPÉSEKET TERVEZ OROSZORSZÁGGAL SZEMBEN A KÉMGYILKOSSÁG MIATT. A FLORIDAI KEY WESTNÉL LEZUHANT AZ AMERIKAI HADITENGERÉSZET VADÁSZREPÜLÕJE, KETTEN MEGHALTAK. HÁROM TÖRÖK LÉGICSAPÁS ÉRTE SZÍRIÁBAN A MILICISTÁKAT AZ AFRÍNBA VEZETÕ ÚT MENTÉN. LEGKEVESEBB KILENCEN MEGHALTAK EGY ÖNGYILKOS MERÉNYLETBEN A KELET-PAKISZTÁNI LAHORBAN. LEZUHANT EGY SZENEGÁLI KATONAI HELIKOPTER, TÖBBEN MEGHALTAK. KÉT SZEMÉLYAUTÓ KARAMBOLOZOTT SOPRON ÉS AZ OSZTRÁK HATÁRÁTLÉPÉSI PONT KÖZÖTT, NEM SÉRÜLT MEG SENKI. ELHUNYT ÁTS GYULA JÁSZAI MARI-DÍJAS SZÍNMÛVÉSZ. SZÉLLEL, FAGGYAL, ÓNOS ESÕVEL ÉS HAVAZÁSSAL FOLYTATÓDIK A HOSSZÚ HÉTVÉGE.