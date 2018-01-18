2018. január 19.,
péntek, Sára, Márió napja

Alinda vendége Czutor Zoltán zenész

Hír TV

2018. január 18., csütörtök 22:45, frissítve: csütörtök 22:55

Adás:
2018. január 19., péntek 23.05
2018. január 22., hétfő 01.00

12 éven aluli nézőink számára nem ajánlott.

Kulturális-közéleti beszélgetés Veiszer Alindával.

Vendég:​ ​Czutor Zoltán zenész

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