2018. január 7.,
vasárnap, Attila, Ramóna napja

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Alamizsna – Napról napra

Hír TV

2018. január 6., szombat 13:32, frissítve: szombat 14:20

Adás:
2018. január 6., szombat 17.30
2018. január 7., vasárnap 15.00
2018. január 8., hétfő 2.00
2018. január 8., hétfő 9.05

Alamizsna
A Soros-terv elleni küzdelemre kér pénzt a Fidesz szimpatizánsaitól a miniszterelnök.

Sztrájk
10 éve változatlan bérük emeléséért hirdettek munkabeszüntetést a köztisztviselők.

Energikus
Visszatért az energiaszektorba az egykori gázszerelő. Mészáros Lőrinc bevásárolta magát a Mátrai Erőműbe.

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