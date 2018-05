Akadálymentesítik a 3-as metrót - Reggeli járat

MEGVÁLASZTOTTA ORBÁN VIKTORT MINISZTERELNÖKNEK A KEDDEN MEGALAKULT ÚJ ORSZÁGGYÛLÉS. A PARLAMENT 134 IGEN, ÉS 25 NEM SZAVAZATTAL HOZTA MEG DÖNTÉSÉT. ORBÁN VIKTOR LETETTE MINISZTERELNÖKI ESKÜJÉT. ORBÁN VIKTOR: AZ EGÉSZ ORSZÁGOT, A NEMZET MINDEN POLGÁRÁT SZOLGÁLNOM KELL. ORBÁN VIKTOR: A HIBAJEGYZÉKKEL EGYÜTT IS AZT KÍVÁNJUK MAGYARORSZÁGNAK: SOHA ROSSZABB NYOLC ÉVE NE LEGYEN. SZÉL BERNADETT: AZ LMP NEM VESZ RÉSZT A MINISZTERELNÖK BEIKTATÁSÁN. TÍZ MINISZTÉRIUMMAL MÛKÖDIK A KABINET DERÜLT KI A PARLAMENT HONLAPJÁRA FELTÖLTÖTT TERVEZETBÕL. A FÖLDMÛVELÉSÜGYI TÁRCA AGRÁRMINISZTÉRIUM, MÍG A NEMZETGAZDASÁGI PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM NÉVEN MÛKÖDIK MAJD TOVÁBB. PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁR MARADHAT TÁLLAI ANDRÁS, DE AZ ADÓÜGYEKET ELVEHETIK TÕLE MAGYAR IDÕK. CSÁNYI SÁNDOR A LEGGAZDAGABB MAGYAR 320 MILLIÁRD FORINTOS BECSÜLT VAGYONÁVAL NAPI.HU. MÉSZÁROS LÕRINC 280 MILLIÁRDDAL A MÁSODIK A NAPI.HU KIADVÁNYA SZERINT. A MAGYAR MILLIÁRDOSOK ÖSSZVAGYONA 4267,4 MILLIÁRD FORINTRA NÕTT 2017 VÉGÉRE. ALÁÍRTA TARLÓS ISTVÁN FÕPOLGÁRMESTER A 3-AS METRÓ AKADÁLYMENTESÍTÉSÉRÕL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁST. CSAK AKKOR INDUL A FÕPOLGÁRMESTERI SZÉKÉRT TARLÓS ISTVÁN, HA A BUDAPESTIEK KÖZVETLENÜL VÁLASZTHATJÁK MEG FÕPOLGÁRMESTERÜKET 2019-BEN IS. 1,7 MILLIÁRD FORINTÉRT REKLÁMOZOTT ERZSÉBET-UTALVÁNYOKAT AZ ÁLLAM AZ ATV-N ÁTLÁTSZÓ. OKTATÁSI HIVATAL: KÖZEL 65 EZER DIÁK TETT ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGÁT ANGOL NYELVBÕL. A VÍZUMMENTESSÉG MEGSZÜNTETÉSÉVEL FENYEGETIK MAGYARORSZÁGOT AZ AMERIKAIAK DIREKT36. AZT KIFOGÁSOLJÁK, HOGY A KÖNNYÍTETT HONOSÍTÁS RENDSZERÉBEN BÛNÖZÕK IS HAMIS MAGYAR ÚTLEVÉLHEZ JUTHATNAK. NEM LEHET VÁRNI AZ EURÓPAI UNIÓ MEGÚJÍTÁSÁVAL JELENTETTE KI EMMANUEL MACRON FRANCIA ELNÖK. TAXISTÜNTETÉS BÉNÍTOTTA MEG BELGRÁD KÖZPONTJÁT, A SOFÕRÖK A FUVARMEGOSZTÓ SZOLGÁLTATÁSOK ELLEN TÜNTETTEK. RAKÉTÁKAT LÕTTEK KI ÉJJEL SZÍRIÁBÓL A GOLÁN-FENNSÍKON ÁLLOMÁSOZÓ IZRAELI KATONÁKRA, DE SENKI NEM HALT MEG. AZ IZRAELI KATONAI SZÓVIVÕ SZERINT A RAKÉTÁKAT IRÁNIAK INDÍTOTTÁK. AZ IZRAELI HADSEREG VÁLASZUL TÖBB IRÁNI KATONAI CÉLPONTOT TÁMADOTT SZÍRIÁBAN. MOSZKVÁT ÉS PÁRIZST IS AGGASZTJA IZRAEL ÉS IRÁN EGYRE SÚLYOSABB KONFLIKTUSA. TERRORIZMUST FINANSZÍROZÓ DZSIHADISTA CSOPORTOKAT SZÁMOLTAK FEL OLASZORSZÁGBAN. MEGÉRKEZETT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBA AZ ÉSZAK-KOREÁBÓL SZABADON ENGEDETT HÁROM AMERIKAI. A HÁROM VOLT FOGOLLYAL AZ ELNÖK IS TALÁLKOZOTT A MARYLANDI LÉGIBÁZISON. AMERIKAI SAJTÓÉRTESÜLÉSEK SZERINT SZINGAPÚRBAN TALÁLKOZHAT DONALD TRUMP ÉS KIM DZSONG UN. HÁROM ÉS FÉL ÉVES CSÚCSRA UGROTT AZ OLAJ ÁRA, MIUTÁN TRUMP BEJELENTETTE A KILÉPÉST AZ IRÁNI ATOMEGYEZMÉNYBÕL. A HEVES ESÕZÉSEK MIATT ÁTSZAKADT EGY GÁT KENYÉBAN, LEGKEVESEBB 20 EMBER MEGHALT. 30 KILOMÉTERES A TORLÓDÁS AZ M1-ES AUTÓPÁLYÁN HERCEGHALOMTÓL TATABÁNYÁIG AZ ÚTFELÚJÍTÁSOK MIATT. EGYMÁSBA ROHANT EGY AUTÓ ÉS EGY TRÉLERT VONTATÓ KISBUSZ TATABÁNYA HATÁRÁBAN, EGY EMBER MEGHALT. TÖBB MINT 26 EZER DARAB GYÓGYSZERT PRÓBÁLT MAGYARORSZÁGRA CSEMPÉSZNI EGY SZERB FÉRFI RÖSZKÉNÉL. KERÉKPÁROS ÁLRENDÕR PRÓBÁLT BÍRSÁGOLNI NYÍRACSÁDON, A RENDÕRÖK CSALÁS MIATT ELÕÁLLÍTOTTÁK.