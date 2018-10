2018. OKTÓBER 15., HÉTFÕ SZIJJÁRTÓ PÉTER: MAGYARORSZÁG SEMMILYEN, LENGYELORSZÁG ELLENI SZANKCIÓT NEM FOG MEGSZAVAZNI. MAGYARORSZÁG SZÁMÍTHAT LENGYELORSZÁG TÁMOGATÁSÁRA A HETES CIKKELY SZERINTI ELJÁRÁS SORÁN. RÉTVÁRI BENCE: A HAJLÉKTALANOK KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁT KORLÁTOZÓ JOGSZABÁLY CÉLJA AZ EMBERÉLET MEGMENTÉSE. KADERJÁK PÉTER: A GÁZTÁROLÓKBAN 4,6 MILLIÁRD KÖBMÉTERNYI GÁZ ÁLL RENDELKEZÉSRE A FÛTÉSI SZEZONBAN. FRANCIA BELÜGYMINISZTÉRIUM: LEGALÁBB TIZENHÁRMAN MEGHALTAK A FRANCIAORSZÁG DÉLI RÉSZÉT SÚJTÓ ÁRADÁSOKBAN. ÉJJEL NÉHÁNY ÓRA ALATT TÖBB HAVI CSAPADÉKMENNYISÉG ZÚDULT A TÉRSÉGRE. 47 HATÁRSÉRTÕT TALÁLTAK EGY TÖRÖK KAMIONBAN A MAGYAR ÉS A ROMÁN RENDÕRÖK CSANÁDPALOTÁNÁL, EMBERCSEMPÉSZÉS ÉS TILTOTT HATÁRÁTLÉPÉS MIATT A ROMÁN HATÁRRENDÕRSÉG JÁR EL. A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSOK KIFIZETÉSE MÚLIK AZON, HOGY MINDEN ÉRINTETT TERMELÕ ELVÉGZI-E AZ EGYSÉGES KÉRELEM ADATEGYEZTETÉSÉT MAGYAR IDÕK. KSH: AUGUSZTUSBAN 24,4 SZÁZALÉKKAL NÕTT AZ ÉPÍTÕIPAR TERMELÉSE AZ EGY ÉVVEL KORÁBBIHOZ MÉRVE. AZ ELMÚLT HÁROM ÉVBEN MEGDUPLÁZÓDOTT A LAKÁSÉPÍTÉSEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON M1. EGYSZERÛSÖDIK AZ ÜGYFÉLÁTVILÁGÍTÁS, POSTAI ÚTON IS PÓTOLHATJÁK A HIÁNYZÓ DOKUMENTUMOKAT A PÉNZÜGYI ÉS A NEM PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓK ÜGYFELEI VG.HU. KISS J. LÁSZLÓ: A BAJOR VÁLASZTÁSOK UTÁN FOLYTATÓDIK ANGELA MERKEL HATALMÁNAK LASSÚ ERÓZIÓJA. CNN: EGYRE TÖBBEN GONDOLJÁK, HOGY DONALD TRUMP ESÉLYES A MÁSODIK ELNÖKI CIKLUSRA IS. DONALD TRUMP NEM ZÁRJA KI, HOGY JAMES MATTIS VÉDELMI MINISZTER TÁVOZIK A KORMÁNYBÓL - MTI. A REPUBLIKÁNUSOK SIKERÉT HOZHATJÁK A NOVEMBERI FÉLIDÕS AMERIKAI VÁLASZTÁSOK M1. BRIT KÜLÜGYMINISZTER: A NAGY-BRITANNIA UNIÓS KILÉPÉSÉT SZABÁLYOZÓ MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSE LÉTFONTOSSÁGÚ EURÓPA BIZTONSÁGA SZEMPONTJÁBÓL. AZ EU-S TAGORSZÁGOK KÜLÜGYMINISZTEREI 2020. ÁPRILIS 17-IG MEGHOSSZABBÍTOTTÁK AZ UNIÓ IRAKI TANÁCSADÓ MISSZIÓJÁNAK MEGBÍZATÁSÁT - MTI. POLITOLÓGUS: SZÁMOS NYUGAT-EURÓPAI POLITIKUS SZAKÍTOTT AZ EPP HAGYOMÁNYOS KERESZTÉNYDEMOKRATA IDENTITÁSÁVAL, ÉRTÉKRENDSZERÉVEL - KOSSUTH RÁDIÓ. UKRÁN KÜLÜGYMINISZTER: CSÖKKENTENI KELL A FESZÜLTSÉGET AZ UKRÁN MAGYAR VISZONYBAN. KIJEV SZERETNÉ JAVÍTANI A KÁRPÁTALJAI MAGYAROK UKRÁNNYELV-ISMERETÉT MTI. MEGKEZDTE AZ ALKOTMÁNYMÓDOSÍTÁSRÓL SZÓLÓ VITÁT A MACEDÓN PARLAMENT, HA A JAVASLAT MEGKAPJA A KÉTHARMADOT, A NYUGAT-BALKÁNI ORSZÁGOT ÉSZAK-MACEDÓNIÁNAK FOGJÁK HÍVNI. AZ IDLÍBI DZSIHADISTÁK FOLYTATNI AKARJÁK A DAMASZKUSZI REZSIM ELLENI HARCUKAT MTI. SZÍRIAI KÜLÜGYMINISZTER: TARTHATATLANNÁ VÁLHAT AZ ÉSZAK-SZÍRIAI IDLÍBI HELYZET, HA A DZSIHADISTÁK NEM TARTJÁK BE A DEMILITARIZÁLT ZÓNÁVAL KAPCSOLATOS OROSZ-TÖRÖK MEGÁLLAPODÁST. EGY SZAÚDI ELLENZÉKI SZERINT RIJÁD FELTÖRTE A TELEFONJÁT ÉS LEHALLGATTA BESZÉLGETÉSEIT A NEM SOKKAL KÉSÕBB ELTÛNT DZSAMÁL HASOGDZSI ELLENZÉKI ÚJSÁGÍRÓVAL. TÖRÖK HÍRTELEVÍZIÓ: A HATÓSÁGOK ÁTVIZSGÁLJÁK SZAÚD-ARÁBIA ISZTAMBULI FÕKONZULÁTUSÁT AZ ELTÛNT DZSAMÁL HASOGDZSI ÜGYÉBEN. SZAÚD-ARÁBIA MINDENT MEGTOROL HA BÜNTETÕINTÉZKEDÉSEKET HOZNAK ELLENE DZSAMÁL HASOGDZSI ELLENZÉKI ÚJSÁGÍRÓ ELTÛNÉSE MIATT. BAHREIN ÉS KUVAIT SZAÚD-ARÁBIA VÉDELMÉRE KELT MTI. ÚJ SZANKCIÓS RENDSZERT FOGADOTT EL AZ EU A VEGYI FEGYVEREK VISSZASZORÍTÁSÁRA MTI. ÚJRA MEGNYITOTTAK EGY HÁROM ÉVVEL EZELÕTT LEZÁRT DZSABER-NASSZÍB HATÁRÁTKELÕT SZÍRIA ÉS JORDÁNIA KÖZÖTT. LEGKÖZELEBB DECEMBERBEN INDULNAK ÛRHAJÓSOK A NEMZETKÖZI ÛRÁLLOMÁSRA, A CSAPAT EREDETILEG TERVEZETT ÖSSZEÁLLÍTÁSA NEM VÁLTOZOTT. HÁRMAN MEGSÉRÜLTEK, MERT ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT AUTÓ A 8-AS SZÁMÚ FÕÚTON, A RENDÕRÖK A HELYSZÍNELÉS IDEJÉRE LEZÁRTÁK AZ ÉRINTETT ÚTSZAKASZT POLICE.HU. KATASZTRÓFAVÉDELEM: BALESET MIATT LEZÁRTÁK A 6-OS FÕUTAT KAKASDNÁL. KARBANTARTÁS MIATT NEM JÁR A FOGASKEREKÛ AZ ERDEI ISKOLA ÉS AZ ORGONÁS MEGÁLLÓHELY KÖZÖTT NOVEMBER VÉGÉIG. MÁV: PÁLYAKARBANTARTÁS MIATT, KEDDTÕL OKTÓBER VÉGÉIG CSAK SZÉPJUHÁSZNÉ ÉS SZÉCHENYIHEGY ÁLLOMÁS KÖZÖTT JÁR A GYERMEKVASÚT.