HAZUGSÁGNAK NEVEZTE A MAGYAR ISZLÁM KÖZÖSSÉG ELNÖKE, HOGY VONA GÁBOR ALLAHOT DICSÕÍTETTE VOLNA. A MAGYAR ISZLÁM KÖZÖSSÉG SZERINT A 30-AS ÉVEKHEZ HASONLÓ HANGULATKELTÉS ZAJLIK ELLENÜK HVG.HU. NEM AKARJA LEBONTANI AZ LMP A HATÁRKERÍTÉST MONDTA UNGÁR PÉTER REGGELI JÁRAT CÍMÛ MÛSORUNKBAN. NEM TUDJA IDÉZETEKKEL BIZONYÍTANI A KDNP-S HOLLIK ISTVÁN, HOGY AZ ELLENZÉKI PÁRTOK LEBONTANÁK A HATÁRKERÍTÉST. TELE VAN SZABÁLYTALANSÁGOKKAL A ROGÁN ANTAL- FÉLE LETELEPEDÉSI KÖTVÉNYPROGRAM - G7. AZ EGYÜTT ÉS A TRANSPARENCY INTERNATIONAL IS FELJELENTÉST TETT A LETELEPEDÉSI KÖTVÉNYEK ÜGYÉBEN, HIVATALI VISSZAÉLÉS GYANÚJÁVAL. 114 EZER FORINTÉRT ÁRULTA EL AZ ÁTLÁTSZÓNAK A PROPAGANDAMINISZTÉRIUM, HOGYAN KÖLTÖTT EL 12 MILLIÁRD FORINTNYI KÖZPÉNZT HIRDETÉSEKRE. CEU-ÜGYBEN MEGÉRKEZETT AZ EURÓPAI BÍRÓSÁGRA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KERESETE. MSZP: A CEU ELÜLDÖZÉSE AZ OSTOBASÁG GYÕZELME LENNE. MOLNÁR GYULA, MSZP: A HATÁRON TÚLI MAGYAROK SZAVAZATI JOGA FONTOS VÍVMÁNY. MEGDÕLT AZ EGYIK BIZONYÍTÉK A KÖLTSÉGVETÉSI CSALÁSSAL VÁDOLT VOLT MSZP-S ELNÖKHELYETTES, SIMON GÁBOR ÜGYÉBEN. ORBÁN: AZ ENSZ MIGRÁCIÓS TERVEZETE OLYAN, MINTHA A "SOROS-TERVBÕL" MÁSOLTÁK VOLNA KOSSUTH RÁDIÓ. DISZKRIMINÁCIÓNAK TARTJA ORBÁN VIKTOR A KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÓK OSZTRÁK CSALÁDI PÓTLÉKÁNAK MEGSARCOLÁSÁT. SESZTÁK MIKLÓS A FIDESZ KDNP VÁLASZTÁSI GYÕZELME ESETÉN SEM MARADNA A NEMZETI FEJLESZTÉS TÁRCA ÉLÉN - NÉPSZAVA. CSAKNEM 25 MRD FORINTÉRT VÁSÁROLT KÉT HASZNÁLT AIRBUS A-319-ES TÍPUSÚ SZÁLLÍTÓ REPÜLÕGÉPET A MAGYAR HONVÉDSÉG. NEMZETI PEDAGÓGUS KAR: CSÖKKENTENI KELLENE A PEDAGÓGUSOK ÉS A DIÁKOK ÓRASZÁMÁT. A TESCO 24 MAGYARORSZÁGI ÁRUHÁZÁBAN CSÖKKENTI A VEZETÕK SZÁMÁT. AUGUSZTUSTÓL ÚJRA KÉRVÉNYEZHETIK A CSALÁDEGYESÍTÉST A NÉMETORSZÁGBAN BEFOGADOTT MENEKÜLTEK. SAJTÓINFORMÁCIÓK SZERINT MARTIN SCHULZ KÜLÜGYMINISZTERI SZÉKET KAPHAT ANGELA MERKEL KORMÁNYÁBAN. THERESA MAY: NAGY-BRITANNIÁNAK NEM KELL VÁLASZTANIA AZ EU-VAL ÉS A MÁSOKKAL FOLYTATOTT KERESKEDELEM KÖZÖTT. ÉLETFOGYTIGLANRA ÍTÉLTÉK AZT A WALESI FÉRFIT, AKI FURGONJÁVAL EGY MECSETNÉL MUSZLIMOK KÖZÉ HAJTOTT. TÖBB SZÁZ AFGÁN ÉS ERITREAI MENEKÜLT CSAPOTT ÖSSZE A FRANCIAORSZÁGI CALAIS-NÁL. DAMASZKUSZ A VEGYI FEGYVEREKET CÉLBA JUTTATÓ, ÚJ ESZKÖZÖKET GYÁRT WASHINGTON SZERINT. DONALD TRUMP A DEMOKRATÁKKAL SZEMBENI ELFOGULTSÁGGAL VÁDOLJA AZ FBI-T ÉS AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUMOT. TÖBB DIÁKTÁRSÁT IS MEGSEBESÍTETTE EGY 12 ÉVES LÁNY, AKI EGY LOS ANGELES-I ISKOLÁBAN LÖVÖLDÖZÖTT. LENGYEL KORMÁNYFÕ: LENGYELORSZÁG NEM BÛNRÉSZES A HOLOKAUSZTBAN. MORAWIECKI: A HOLOKAUSZT-TAGADÁS EGYIK LEGROSSZABB FORMÁJA A TETTESEK FELELÕSSÉGÉNEK KISEBBÍTÉSE. NÁCI KOLLABORÁNSHOZ HASONLÍTOTTA EGYIK KÉPVISELÕTÁRSÁT AZ EURÓPAI PARLAMENT ALELNÖKE. AZ OSZTRÁK-SZERB KAPCSOLATOK ELMÉLYÍTÉSÉT SÜRGETTE ALEKSANDAR VUCIC SZERB ELNÖK. FÖLDALATTI BARLANGOKBAN VÉSZELIK ÁT AZ AFRINI CIVILEK A TÖRÖK LÉGICSAPÁSOKAT. MÁR TÖBB MINT 15 EZREN MENEKÜLTEK EL, MIÓTA TÖRÖKORSZÁG HADJÁRATOT INDÍTOTT. ENSZ: MÁR ÉREZHETÕ AZ AMERIKAI SEGÉLYEK BEFAGYASZTÁSÁNAK HATÁSA A GÁZAI ÖVEZETBEN. ENSZ-JELENTÉS: ÉSZAK-KOREA 200 MILLIÓ DOLLÁR BEVÉTELRE TETT SZERT TILTOTT EXPORTTEVÉKENYSÉGBÕL. SIKERÜLT KIMENEKÍTENI MIND A 955 EMBERT EGY DÉL-AFRIKAI ARANYBÁNYÁBÓL, AHOL A VIHAR MIATT MEGSZAKADT AZ ÁRAMELLÁTÁS. DONALD TRUMP SZANKCIÓKAT TERVEZ AZON ORSZÁGOK ELLEN, AMELYEK NEM FOGADJÁK BE AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBÓL KITOLONCOLT ÁLLAMPOLGÁRAIKAT. SPANYOLORSZÁG KIADTA AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKNAK A VILÁG EGYIK LEGNAGYOBB LEVÉLSZEMÉTKÜLDÕJÉNEK TARTOTT OROSZ FÉRFIT. ISMERETLEN ÕSI MAJA ÉPÍTMÉNYEK NYOMÁRA BUKKANT EGY NEMZETKÖZI KUTATÓCSOPORT LÉZERES TÁVÉRZÉKELÉS SEGÍTSÉGÉVEL, GUATEMALÁBAN. ÕSZTÕL JANUÁR VÉGÉIG 114-EN FAGYTAK MEG MAGYARORSZÁGON A MAGYAR SZOCIÁLIS FÓRUM ÉRTESÜLÉSEI SZERINT. EGÉSZ NAP KÖZLEKEDTETNÉ A LISZT FERENC NEMZETKÖZI REPÜLÕTÉRRE JÁRÓ, 200E JELZÉSÛ BUSZT A BKK. KÁBÍTÓSZER RAKTÁRAT SZÁMOLTAK FEL EGY VII. KERÜLETI ÜZLETHELYISÉGBEN A RENDÕRÖK. A NYOMOZÓK A HELYSZÍNEN TÖBB MINT 3000 TABLETTÁT ÉS KÖZEL 10 KG MARIHUÁNÁT TALÁLTAK. OLASZORSZÁGBA AKART 22 BULLDOGOT CSEMPÉSZNI KÉT OLASZ FÉRFI, A JÁRÕRÖK EGY KÖZÚTI ELLENÕRZÉSEN SZÚRTÁK KI A CSEMPÉSZEKET. NEM IJEDT MEG A SAJÁT ÁRNYÉKÁTÓL NYIKOLÁJ, A PÉCSI ÁLLATKERT 8 ÉVES BARNAMEDVÉJE, AMI AZT JELENTI, HOGY KÖZELEDIK A TAVASZ.