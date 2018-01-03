2018. január 3.,
szerda, Genovéva, Benjámin napja

A Yiannopoulos-botrány – Lapzárta

Hír TV

2018. január 3., szerda 14:05, frissítve: szerda 14:26

Adás:
2018. január 4., csütörtök 0.05
2018. január 4., csütörtök 5.30
2018. január 4., csütörtök 15.30

Megosztja a kormányoldalt a Yiannopoulos-botrány. A fiatal jobboldaliak dicsőítik a publicistát, míg a pedofíliát megengedő nyilatkozatai miatt a konzervatívok tartanak tőle. A szélsőjobboldali aktivistát Schmidt Mária alapítványa hívta meg egy budapesti konferenciára.

Vendégek: Bita Dániel, a 24.hu rovatvezetője és Szerető Szabolcs, a Magyar Nemzet főmunkatársa. 

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