NÉPSZAVAZÁST TARTANAK MA ERZSÉBETVÁROSBAN ARRÓL, HOGY A SZÓRAKOZÓHELYEK ÉJFÉLKOR BEZÁRJANAK. A JOGOSULTAK 10,5 SZÁZALÉKA ADTA LE A VOKSÁT DÉLUTÁN HÁROM ÓRÁIG AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉRTESÜLÉSE SZERINT. JELENTÕS VAGYONI HÁTRÁNYT OKOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI CSALÁS ÜGYÉBEN TOVÁBB NYOMOZ A DEBRECENI ÜGYÉSZSÉG KÓSA LAJOS FELESÉGE CÉGÉNEK ÜGYÉBEN. 20 MILLIÁRD FORINTOT KASZÁLT AZ ÁLLAM A MINIMÁL-BÉRESEKEN TAVALY, IDÉN HÁROMSZOR ENNYI BEVÉTELE LEHET. SORRA NYERI AZ UNIÓS KÖZBESZERZÉSEKET ORBÁN ÜGYVÉDJE, BAJKAI ISTVÁN - 168 ÓRA. GYURCSÁNY: SEM POLITIKAI, SEM GAZDASÁGI ALKUT NEM LEHET ORBÁN VIKTORRAL KÖTNI. SZÉL BERNADETT: BIZTOS ORBÁN VIKTOR BUKÁSA, CSAK AZ NEM, HOGY EZ MIKOR KÖVETKEZIK BE. KÖZÖS ELLENZÉKI TÜNTETÉST SZERVEZNE MÁRCIUS 15-ÉRE KARÁCSONY GERGELY. TÖRVÉNYBEN TILTANÁ MEG AZ LMP, HOGY GYEREKEKKEL KAMPÁNYOLJANAK A POLITIKUSOK. VONA GÁBOR: A JOBBIK KORMÁNYRA KERÜLVE MEGREFORMÁLNÁ A NYUGDÍJRENDSZERT, MEGERÕSÍTENÉ AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁST. A STADIONOKAT FENNTARTÓ NEMZETI SPORTKÖZPONTOK IS OLCSÓBBAN KAPJA A FÖLDGÁZT, MINT A LAKOSSÁG. EGYÜTT: TÖREDÉK-ÁRON BÉRELHET IRODÁT AZ ÖNKORMÁNYZATTÓL A KAPOSVÁRI FIDESZ. CSAKNEM SZÁZ MENEKÜLTET FOGADOTT BE MAGYARORSZÁG JANUÁRBAN, ÉV VÉGÉIG EZ A SZÁM ELÉRHETI AZ 1300-AT HVG.HU. TEMESVÁR AZ EMBERCSEMPÉSZEK ÚJ KÖZPONTJA A BALKÁNI MIGRÁCIÓS ÚTVONALON, NYILATKOZOTT A NÉMET RENDÕRSÉG. A FEGYVERTARTÁSI SZABÁLYOK SZIGORÍTÁSÁT KÖVETELTE FLORIDÁBAN TÖBB EZER TÜNTETÕ. TUDOTT ARRÓL AZ FBI, HOGY A FLORIDAI ÁMOKFUTÓ ISKOLAI LÖVÖLDÖZÉSRE KÉSZÜLHET, A NYOMOZÓHATÓSÁG MÉGSEM TETT SEMMIT. OROSZ KÜLÜGYMINISZTER: ALAPTALAN, HOGY AZ FBI 13 OROSZ ÁLLAMPOLGÁRT VÁDOLT MEG, AMIÉRT BEAVATKOZTAK A TAVALYI AMERIKAI ELNÖKVÁLASZTÁSBA. HALÁLRA FAGYOTT EGY HÁROMÉVES KISLÁNY AZ EGYIK MOSZKVAI ÓVODA UDVARÁN. BEFEJEZÕDÖTT A HELYSZÍNI VIZSGÁLAT A MÚLT HÉTEN LEZUHANT OROSZ UTASSZÁLLÍTÓ GÉP ÜGYÉBEN. TOVÁBB NÖVEKVÕ OROSZ ENERGIAFÜGGÕSÉGTÕL TART AZ ÉPÜLÕ ÉSZAKI ÁRAMLAT 2 GÁZVEZETÉK MIATT LENGYELORSZÁG. MATEUSZ MORAWIECKI NEM TETT HOLOKAUSZTTAGADÓ KIJELENTÉST, ÁLL A LENGYEL MINISZTERELNÖKI HIVATAL KÖZLEMÉNYÉBEN. KORMÁNYZATI EGYÜTTMÛKÖDÉSRE SZÓLÍTOTTA FEL A CSEH SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRTOT MILOS ZEMAN CSEHORSZÁG ELNÖKE. ÕRIZETBE VETTE A KORRUPCIÓELLENES ÜGYNÖKSÉG A LETT JEGYBANK ELNÖKÉT. ROBBANÁS TÖRTÉNT EGY ÉTOLAJÜZEMBEN, NYUGAT-FRANCIAORSZÁGBAN, EGY TECHNIKUS MEGHALT. POKOLGÉPES MERÉNYLETBEN MEGSEBESÜLT NÉGY IZRAELI KATONA A GÁZAI ÖVEZET HATÁRKERÍTÉSÉNÉL. PALESZTIN FORRÁSOK SZERINT IZRAELI KATONÁK AGYONLÕTTEK KÉT PALESZTINT A GÁZAI ÖVEZETBEN. AZ IZRAELI RENDÕRSÉG ELÕÁLLÍTOTT KÉT, NETANJAHUHOZ KÖZELI GYANÚSÍTOTTAT A BEZEQ TELEKOMMUNIKÁCIÓS CÉG KORRUPCIÓS ÜGYÉBEN. IRÁN JELENTI A LEGNAGYOBB FENYEGETÉST A VILÁGRA JELENTETTE KI BENJAMIN NETANJAHU EGY MÜNCHENI KONFERENCIÁN. 66 EMBERREL A FEDÉLZETÉN LEZUHANT EGY UTASSZÁLLÍTÓ REPÜLÕ IRÁNBAN, A TRAGÉDIÁNAK NINCS TÚLÉLÕJE. LEÁLLT A SZÍVE EGY IDÕS FÉRFINAK A BUDAPESTI 17-ES VILLAMOSON, ÍGY UTAZOTT 6 ÉS FÉL ÓRÁN ÁT ORIGO.HU. EGY TÖRÖK HÁTTERÛ CÉG EMBEREI ÁLLHATNAK A REPTÉRI LOPÁSOK MÖGÖTT CÉLPONT. ÉLETVESZÉLYES ÁLLAPOTBAN A KALOCSAI KÉSELÉS SÉRTETTJE, AZ ELKÖVETÕT ÕRIZETBE VETTÉK. KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT A 83-AS FÕÚTON NAGYSZENTPÁL TÉRSÉGÉBEN, NÉGYEN MEGSÉRÜLTEK. KATASZTRÓFAVÉDELEM: NEM OKOZOTT KOMOLY GONDOKAT A HAVAZÁS, A KÖZUTAK JÁRHATÓAK. HALÁLRA GÁZOLT EGY EMBERT A KECSKEMÉT FELÉ TARTÓ VONAT BAJÁN.