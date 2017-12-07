2017. december 7.,
csütörtök, Ambrus napja

A tíz legalávalóbb komment – Sznobjektív

Hír TV

2017. december 7., csütörtök 09:59, frissítve: csütörtök 10:36

Adás:
2017. december 10., vasárnap 20.05
2017. december 11., hétfő 23.05
2017. december 16., szombat 14.05

12 éven aluli nézőink számára nem ajánlott.

Sznobjektív azzal a Puzsér Róberttel, aki mindig ad a saját véleményére. Az igazságshow adásából kiderül, mely a tíz legalávalóbb komment.

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