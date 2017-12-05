2017. december 5.,
kedd, Vilma napja

A szegény ember gyereke nem gyerek? – Tantusz

Hír TV

2017. december 5., kedd 14:20, frissítve: kedd 14:34

Adás:
2017. december 5., kedd 16.05
2017. december 6., szerda 9.05

12 éven aluli nézőinknek nem ajánlott.​

Témák:

​– ​​​A szegény ember gyereke nem gyerek?
​–​ Mit keres Demján Sándor az egészségügy és a közoktatás körül?
– ​​​Egész pályás letámadás a Jobbik ellen.

A műsor elérhetőségei:
+36-30/445-5225
+36-30/445-5227

Műsorvezető: Csintalan Sándor.

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