2018. szeptember 11.,
kedd, Teodóra napja

A Sargentini-jelentés vitája élőben a Hír TV-n! – Magyarország élőben extra

Hír TV

2018. szeptember 11., kedd 12:41, frissítve: kedd 12:58

Európa Magyarországra figyel, célkeresztben a magyar jogállamiság. Kövesse élőben a Sargentini-jelentés vitáját Strasbourg-ból. A budapesti stúdióban elemzők, politikusok elemzik az elhangzottakat. Magyarország élőben extra ma 15 órától a Hír TV-n!

Hír TVvissza a címlapra

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV