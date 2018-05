REGGELI JÁRAT PÉNTEKEN IS 5 ÓRA 50-TÕL. MÛSORVEZETÕ: LAMPÉ ÁGNES 6.30 - MÉG KI SEM NEVEZTÉK, MÁRIS LEMONDATNÁK AZ ÚJ MINISZTERT. - VENDÉG: VARJU LÁSZLÓ ALELNÖK, DK. 6.40 - NE A MAGYAR EMBEREKET BÜNTESSE. - VENDÉG: BÕSZ ANETT MEGVÁLASZTOTT ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, MLP. 8.30 - A PERONON: GYÖNGYÖSI MÁRTON ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, JOBBIK ORBÁN VIKTOR: KÉSZEN ÁLLUNK MEGTÁRGYALNI A BRÜSSZELI JAVASLATOT A JOGÁLLAMI FELTÉTELEKRÕL. ORBÁN VIKTOR: MAGYARORSZÁG NEM CSATLAKOZIK AZ EURÓPAI ÜGYÉSZSÉGHEZ. KÉSZ JAVASLATOK VANNAK A FIDESZBEN A FÜGGETLEN IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS ÁTALAKÍTÁSÁRA, DE AZOK MÉG NEM KERÜLTEK NAPIRENDRE HVG.HU. MEGALAKULT A FIDESZ PARLAMENTI FRAKCIÓJA, FRAKCIÓVEZETÕNEK KOCSIS MÁTÉT VÁLASZTOTTÁK. AZ ORSZÁGGYÛLÉS ELNÖKÉNEK TOVÁBBRA IS KÖVÉR LÁSZLÓT, ALELNÖKÉNEK LEZSÁK SÁNDORT ÉS JAKAB ISTVÁNT JELÖLI A FIDESZ-FRAKCIÓ. MEGALAKULT A JOBBIK PARLAMENTI KÉPVISELÕCSOPORTJA, FRAKCIÓVEZETÕNEK GYÖNGYÖSI MÁRTONT VÁLASZTOTTÁK. A NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK MIRKÓCZKI ÁDÁMOT, A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK Z. KÁRPÁT DÁNIELT JELÖLIK. JOBBIK: HA A MAGYAR KORMÁNY TART ATTÓL, HOGY ELZÁRJÁK AZ UNIÓS CSAPOKAT, AKKOR CSATLAKOZZON AZ EURÓPAI ÜGYÉSZSÉGHEZ. MÁR HÉTFÕ ESTE, A PARLAMENT ALAKULÓ ÜLÉSE ELÕTT EGY NAPPAL TELJESEN LEZÁRJÁK A KOSSUTH TERET - 444. KORDONT BONTANAK A JOBBIKOS KÉPVISELÕK A PARLAMENT ALAKULÓ ÜLÉSÉNEK NAPJÁN. FIDESZ: NEM HASONLÍTHATÓ ÖSSZE A 2007-ES FIDESZES KORDONBONTÁS A JOBBIK ÁLTAL MEGHIRDETETT AKCIÓVAL. SZÁZMILLIÓS ADÓHÁTRALÉKKAL ELTÛNT CÉGEK MÛKÖDTEK AZ ÚJ FEJLESZTÉSI MINISZTER RÓZSADOMBI LAKÁSÁN G7.HU. A REFORMÁTUS LELKÉSZ, HÖRCSIK RICHÁRD FIDESZES KÉPVISELÕ IS UNIÓS TÁMOGATÁSSAL ÉPÍTHETETT VENDÉGHÁZAT, AMIT SAJÁT ROKONSÁGA HASZNÁL. 163 MILLIÓ FORINTOS ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL INDÍTHAT ÚJ LAPOT MÉSZÁROS LÕRINC MÉDIABIRODALMA. TOROCZKAI LÁSZLÓ: A JOBBIKNAK TOVÁBB KELL HALADNIA A MEGKEZDETT NÉPPÁRTI VONALON. EDDIG 8 EZREN ÍRTÁK ALÁ A KORMÁNYELLENES TÜNTETÉSEKEN BEHARANGOZOTT PETÍCIÓT A FÜGGETLEN KÖZMÉDIÁÉRT. AZ UNIÓS BÍRÓSÁGI DÖNTÉSEK VÉGRE NEM HAJTÁSA IS AZ UNIÓS KIFIZETÉSEK FELFÜGGESZTÉSÉHEZ VEZETHETNE A 2020 UTÁNI KÖLTSÉGVETÉSI CIKLUSBAN. SZERDA ESTI KONCERTJÉN ÜZENT A MAGYAR KORMÁNYNAK A PINK FLOYD GITÁROSA, ROGER WATERS. A KONCERT KIVETÍTÕJÉN JELENT MEG AZ A SZÖVEG, HOGY NEM LEHET MEGBÍZNI A MAGYAR KORMÁNYBAN. DIKTÁTOROK KÖZÉ SOROLJA ORBÁN VIKTORT CÍMLAPJÁN AZ AMERIKAI TIME MAGAZIN. EURÓPAI PARLAMENT: A BEVÁNDORLÓ CSALÁDOKAT ÕRIZET NÉLKÜLI SZÁLLÁSHELYEKEN KELL ELHELYEZNI, AMÍG MENEKÜLTKÉRELMÜKET EL NEM BÍRÁLJÁK. ELVETETTE A SZÉKELYFÖLDI AUTONÓMIATERVEZETET A ROMÁN KISEBBSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA IS. UKRAJNA VISSZAHÍVJA KÉPVISELÕIT A SZOVJET UTÓDÁLLAMOK ÁLTAL ALAPÍTOTT FÜGGETLEN ÁLLAMOK KÖZÖSSÉGE KOORDINÁCIÓS TESTÜLETEIBÕL. BEZÁR A FACEBOOK-BOTRÁNYBAN ÉRINTETT BRIT ADATELEMZÕ CÉG, A CAMBRIDGE ANALYTICA. TÖBB SZÁZ RENDÕR TARTOTT RAZZIÁT EGY MENEDÉKKÉRÕKET BEFOGADÓ NÉMETORSZÁGI SZÁLLÁSON. VÉGLEG FELOSZLIK AZ ETA BASZK TERRORSZERVEZET. 18 REPUBLIKÁNUS NOBEL-BÉKEDÍJRA JAVASOLJA TRUMPOT, MERT HOZZÁJÁRULT A KOREAI TÁRGYALÁSOKHOZ. AZ ENSZ FÕTITKÁRA ÓVA INTETT AZ ATOMALKU FELMONDÁSÁTÓL. AZ ELSÕ MAGZATI SZÍVDOBBANÁSTÓL TILOS AZ ABORTUSZ IOWÁBAN. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ÁTADOTT SZAÚD-ARÁBIÁNAK EGY FOGLYOT A GUANTANAMÓI FOGOLYTÁBORBÓL. NYOLC KÜLFÖLDI DZSIHADISTÁT ÍTÉLT ÉLETFOGYTIGLANI BÖRTÖNBÜNTETÉSRE A BAGDADI BÜNTETÕBÍRÓSÁG IRAKBAN. 200 RENDÕRT FÜGGESZTETTEK FEL MEXIKÓBAN, MERT A GYANÚ SZERINT BÛNÖZÕKKEL JÁTSZOTTAK ÖSSZE. LEGKEVESEBB 77 EMBER HALÁLÁT OKOZTÁK INDIA ÉSZAKI RÉSZÉN A HEVES HOMOKVIHAROK. HAJÓ ELLENI ROBOTREPÜLÕGÉPEKET ÉS RAKÉTÁKAT TELEPÍTETT KÍNA A DÉL-KÍNAI-TENGEREN TALÁLHATÓ HÁROM HELYÕRSÉGÉRE. RÁBORULT EGY EMELÕKOSARAS TÛZOLTÓAUTÓ EGY KISBUSZRA BUDAPESTEN, A KISBUSZBAN EGY EMBER MEGHALT. FÉSZKELÕ GÓLYA MIATT ZÁRTÁK LE A HORTOBÁGYI KILÁTÓT. BETILTJÁK A VERSENYZÉST AZ ÁSOTTHALMI RONCSDERBI PÁLYÁN, AHOL SÚLYOS BALESET TÖRTÉNT. BRUTTÓ 3 FORINTTAL EMELI A 95-ÖS BENZIN, 4-GYEL PEDIG A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT PÉNTEKEN A MOL. PÓTLÓBUSZ JÁR A HÉV HELYETT AZ ÖRS VEZÉR TERE ÉS CINKOTA KÖZÖTT MÁJUS 5-ÉN ÉS 6-ÁN.