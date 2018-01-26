2018. január 26.,
péntek, Vanda, Paula napja

A Privátszférában Márki-Zay Péter

Hír TV

2018. január 26., péntek 11:00, frissítve: péntek 11:15

Adás:
2018. január 26., péntek 21.05
2018. január 27., szombat 18.05
2018. január 28., vasárnap 23.05

Közéletben szereplők testközelben. A​ ​közélet meghatározó alakjainak mindennapjaiba, magánéletébe nyerhetnek betekintést úgy, hogy közben a legégetőbb politikai kérdések kerülnek reflektorfénybe.

A mostani adásban:​ ​Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely független polgármesterjelöltje​.​

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