A Privátszférában Karácsony Gergely

MÁR NYOMTATJÁK AZ ÁPRILIS 8-AI ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁS SZAVAZÓLAPJAIT BUDAPESTEN. FIZETETT KAMPÁNYT AKARNAK INDÍTANI A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁKBAN, HOGY MOZGÓSÍTSÁK A KINT ÉLÕ MAGYAR VÁLASZTÓKAT. HAJLANDÓ LENNE ORBÁN VIKTORT HATALOMBAN TARTANI KARÁCSONY GERGELY. PÁLYÁZATI KIÍRÁS NÉLKÜL INTÉZTEK EGY 200 MILLIÓ FORINTOS TÁMOGATÁST ÁDER JÁNOSÉK EGY MOBIL VÍZTISZTÍTÓ BERENDEZÉSRE. MEGSZAVAZTA A CEGLÉDI KÖZGYÛLÉS, HOGY ELKÉRIK A KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERÛSÍTÉSÉRE VONATKOZÓ OLAF-JELENTÉST. BAKONDI GYÖRGY FIDESZES E-MAIL CÍMÉRÕL KEZDTEK EL HAZUGSÁGOKKAL SPAMMELNI EMBEREKET. AZ ADATVÉDELMI HATÓSÁGHOZ FORDUL A DK A KÉRETLEN FIDESZES E-MAILEK MIATT. ÁTADTÁK A FORGALOMNAK A 47-ES ÚT 38 MRD FT TÁMOGATÁSBÓL MEGÉPÜLT HÓDMEZÕVÁSÁRHELYI ELKERÜLÕ SZAKASZÁT. A JOBBIK ÚJABB BEADVÁNNYAL FORDUL A MENTELMI BIZOTTSÁGHOZ SEMJÉN ZSOLT VADÁSZATAI MIATT. AZ ÜNNEPSÉG ELMARAD, AZ ÁTADÓRA HÓDMEZÕVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERÉT, MÁRKI-ZAY PÉTERT NEM HÍVTÁK MEG. IRÁNYTÛ: A JOBBIKOS SAS ZOLTÁN GYÕZHETI LE A FIDESZ JELÖLTJÉT PEST MEGYE 7-ES SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLETÉBEN. REPUBLIKON: NEM VALÓSZÍNÛ A FIDESZ-KÉTHARMAD - HVG.HU REPUBLIKON: A FIDESZESEK SZERINT IS KOMOLY PROBLÉMA A DIÁKOK ÉS A TANÁROK TÚLTERHELTSÉGE. A JOBBIKOS SZAVAZÓK ELÉGEDETLENEBBEK AZ OKTATÁSSAL, MINT A BALOLDALI SZAVAZÓK. PEDAGÓGUSOK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE: SÚLYOSAN ETIKÁTLAN BIODÍSZLETKÉNT HASZNÁLNI GYEREKEKET. A JOBBIK ALELNÖKE SZERINT SEM BIZTOS, HOGY ELÉRNÉ A KÍVÁNT HATÁST, HA VISSZALÉPTETNÉK JELÖLTJEIKET. MÉSZÁROS LÕRINCÉ, FELCSÚTI MILLIÁRDOSÉ LETT A MÁTRAI ERÕMÛ IS - KLUBRADIO.HU. KINEVEZTE ANDREJ KISKA ÁLLAMFÕ AZ ÚJ SZLOVÁK MINISZTERELNÖKÖT, PETER PELLEGRINIT. ROBBANÁS TÖRTÉNT EGY CSEHORSZÁGI VEGYI ÜZEMBEN, HATAN MEGHALTAK, ÉS TÖBBEN MEGSÉRÜLTEK. A KÉT NAPOS EU-CSÚCSTALÁLKOZÓ KÖZÉPPONTJÁBAN A GAZDASÁGI ÉS A KERESKEDELMI KÉRDÉSEK, ILLETVE A SZKRIPAL-ÜGY ÁLL. ÉLETFOGYTIGLANRA ÍTÉLTEK EGY AFGÁNT NÉMETORSZÁGBAN NEMI ERÕSZAK ÉS GYILKOSSÁG MIATT. THERESA MAY: OROSZORSZÁG ARCÁTLAN TÁMADÁST INTÉZETT AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG ELLEN. LONDONI OROSZ NAGYKÖVET: LONDON SEMMIFÉLE TÁJÉKOZTATÁST NEM ADOTT MOSZKVÁNAK A SZKRIPAL-ÜGY KAPCSÁN. A LITVÁN ELNÖK OROSZ DIPLOMATÁK KIUTASÍTÁSÁT FONTOLGATJA A SZKRIPAL-ÜGY MIATT. A TEXASI ROBBANTÁSOK ELKÖVETÕJE VIDEOVALLOMÁST RÖGZÍTETT, MIELÕTT SZERDÁN FELROBBANTOTTA MAGÁT. LEMONDOTT AZ ADATLOPÁSI BOTRÁNY MIATT A FACEBOOK BIZTONSÁGI IGAZGATÓJA. ZUCKERBERG BEISMERTE A FACEBOOK TÉVEDÉSÉT ÉS TELJES KÖRÛ VIZSGÁLATOT ÍGÉRT. ÚJABB TERRORELLENES KÖZPONT NYÍLT JORDÁNIÁBAN, AMERIKAI FORRÁSBÓL. 20 CIVIL IS ÉLETÉT VESZTETTE EGY LÉGICSAPÁSBAN AZ ÉSZAKNYUGAT-SZÍRIAI IDLÍB TARTOMÁNYBAN. 6,3 MILLIÓ DOLLÁR ÉRTÉKBEN LOPTAK EL HEKKEREK KRIPTODEVIZÁT JAPÁNBAN A TAVALYI ÉVBEN. CSÜTÖRTÖKÖN DÉLELÕTT A SZABADSÁG HÍD PESTI HÍDFÕJÉNÉL EGY FÉRFI BELEESETT A DUNÁBA. LESODRÓDOTT AZ ÚTTESTRÕL ÉS AZ ÁROKBA HAJTOTT EGY AUTÓ A 611-ES ÚTON, TÖBB EMBER MEGSÉRÜLT. ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY KISTEHERAUTÓ ÉS EGY GÉPKOCSI A 84-ES FÕÚT SÁRVÁRI ELKERÜLÕJÉN, A BALESETBEN 3 EMBER MEGSÉRÜLT. ÖSSZEÜTKÖZÖTT HÁROM AUTÓ BUDAPEST IX. KERÜLETÉBEN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. TIZENEGY KILOGRAMM HEROINT TALÁLTAK A RENDÕRÖK EGY MACEDÓN FÉRFI JÁRMÛVÉBEN ELREJTVE A RÖSZKEI AUTÓPÁLYA-HATÁRÁTKELÕHELYEN. VILÁGHÁBORÚS GRÁNÁTOKAT TALÁLTAK SZÉKESFEHÉRVÁRON EGY IPARI PARK TERÜLETÉN. A TISZA ÁRADÁSA MIATT LEZÁRJÁK A SZEGEDI RAKPARTOT.