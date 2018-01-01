2018. január 1.,
hétfő, Fruzsina napja

A magyar helyett a belga jövőt építik – Magyar exodus

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2018. január 1., hétfő 08:25, frissítve: hétfő 08:27

Adás:
2018. január 01., hétfő 15.30

A magyar helyett a belga jövőt építik. Brüsszelbe vándorolt egykori sportolók, akik most az építőiparból élnek, könnyebben, jobban mint itthon.

Ismétlés.

 

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