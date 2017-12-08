2017. december 8.,
péntek, Mária napja

10°

A Kreml bábuja vagy ellenzéki politikus? – BBC Hard Talk

Hír TV

2017. december 8., péntek 08:15, frissítve: péntek 08:22

Adás:
2017. december 9., szombat 05.30
2017. december 10., vasárnap 03.45
2017. december 15., péntek 03.45

A Kreml bábuja vagy ellenzéki politikus? A Hard Talk vendége Kszenija Szobcsák elnökjelölt.

Hír TVvissza a címlapra

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV