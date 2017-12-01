2017. december 1.,
péntek, Elza napja

A két legsportosabb Lexus – Garázs

Hír TV

2017. december 1., péntek 12:40, frissítve: péntek 13:12

Adás:
2017. december 2., szombat 11.05
2017. december 3., vasárnap 05.00
2017. december 4., hétfő 03.45
2017. december 9., szombat 03.45

Korhatár nélkül megtekinthető.

Ezen a héten lóerőben bővelkedő műsorunkban megismerhetik a Lexus két legsportosabb modelljét, az RC F-et és a GS F-et, valamint a Fiat egyik sportautóját az Abarth 595 Competizionét.

Hír TVvissza a címlapra

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV