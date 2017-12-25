2017. december 25.,
hétfő, Eugénia napja

A Kép-regény vendége Szűcs Judith (ismétlés)

Hír TV

2017. december 25., hétfő 13:52, frissítve: hétfő 14:02

Adás:
2017. december 25., hétfő 14.05

A műsor vendégeinek arcképe sokszor és sokáig volt a címlapokon. Akkoriban nem csak néhány hónapig volt valaki híresség. A fényképek sem telefonon és nem is nap mint nap készültek, ahogy manapság: a régi fényes fotópapír fontos vagy éppen kacagtató pillanatokról mesél. És mesélnek ők is: művészek, tévések és sportolók, akik több évtizede élvezik egy ország szeretetét, és Teszári Nórával együtt szívesen szemezgetnek a régi felvételek között. Életük kész „képregény”.

Az adás vendége: Szűcs Judith.

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