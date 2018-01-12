2018. január 12.,
péntek, Ernő napja

A Hard Talk vendége Mahmúd Zahar Hamász-alapító

Hír TV

2018. január 12., péntek 14:23, frissítve: péntek 14:47

Adás:
2018. január 13., szombat 5.30
2018. január 14., vasárnap 3.45
2018. január 19., péntek 3.45

Donald Trump egy hosszú ideig élő diplomáciai gyakorlatot szakított meg azzal, hogy elismerte Jeruzsálemet Izrael fővárosának. Az izraeli–palesztin konfliktussal kapcsolatos több Twitter-bejegyzése zene lehet Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök fülének. De mit kezdenek ezzel a palesztinok? A BBC Hard Talk e heti vendége Mahmúd Zahar Hamász-alapító. A palesztin szervezet kormányozza a Gázai övezetet, és évtizedes ellentétben áll a Ciszjordániában irányító Palesztin Hatósággal. Vajon a palesztinok vereségre vannak ítélve?

 

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