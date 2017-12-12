2017. december 12.,
kedd, Gabriella napja

15°

A béke városa? – Globál

Hír TV

2017. december 12., kedd 14:07, frissítve: kedd 14:45

Adás:
2017. december 13., szerda 17.30
2017. december 14., csütörtök 12.30
2017. december 16., szombat 06.00

Téma:
– Nemzetközi vita Jeruzsálem státusáról.

A stúdióban Asil Keswani és Fináli Gábor.

Hír TVvissza a címlapra

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV