A batáta hazai karrierje – Soroló

GYÁRFÁS TAMÁST, AZ ÚSZÓ SZÖVETSÉG VOLT ELNÖKÉT GYANÚSÍTJÁK FENYÕ JÁNOS MEGÖLÉSÉVEL - PESTI SRÁCOK. A KORMÁNYPÁRTI PORTÁL SZERINT GYÁRFÁST ELÕÁLLÍTOTTÁK A NEMZETI NYOMOZÓ IRODÁBAN, ÕRIZETBE IS VETTÉK. A TERVEZETTNÉL KÉSÕBB ÉS 1,5 MILLIÁRDDAL DRÁGÁBBAN KÉSZÜL EL A KOSSUTH TÉREN AZ ORSZÁGGYÛLÉS ÚJ IRODAHÁZÁNAK ÉPÍTÉSE. MÁJUS 8-ÁRA HÍVJA ÖSSZE AZ ORSZÁGGYÛLÉS ALAKULÓ ÜLÉSÉT ÁDER JÁNOS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK. JOBBIK: SNEIDER TAMÁST ÉS GYÖNGYÖSI MÁRTONT JELÖLI A JOBBIK ELNÖKSÉGE TÁRSELNÖKÖKNEK. AZ LMP ELNÖKSÉGÉNEK ÚJABB 4 TAGJA MONDOTT LE, ÍGY RENDKÍVÜLI TISZTÚJÍTÁST TART A PÁRT MÁJUSBAN. A JOBBIK SZÓVIVÕJÉHEZ HASONLÓAN AZ LMP TÁRSELNÖKE IS MEGISMÉTELTETNÉ A VÁLASZTÁST A SAJÁT KÖRZETÉBEN. NVB: TÖRVÉNYT SÉRTETT A NEMZETI VÁLASZTÁSI IRODA, MERT A VÁLASZTÁS NAPJÁN NEM MÛKÖDÖTT A HONLAPJA. GONDOLKODIK A LEMONDÁSON A NEMZETI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETÕJE, PÁLFFY ILONA - RTL KLUB. NÕVÉRHIÁNY MIATT SZOBÁKAT VONTAK ÖSSZE A GYÕRI KÓRHÁZBAN - KISALFÖLD. MEGALAKULT KEDDEN A KDNP ÚJ PARLAMENTI FRAKCIÓJA, 16 TAGGAL, HARRACH PÉTER MARAD A FRAKCIÓVEZETÕ. AZ ELTE TÖBB MINT 300 OKTATÓJA ÉS HALLGATÓJA TILTAKOZIK A FIGYELÕ LISTÁZÁSA MIATT. VITATJÁK AZ ELLENZÉKI PÁRTOK AZ ÁSZ ÁLTAL MEGÁLLAPÍTOTT TILTOTT TÁMOGATÁST, AZ MSZP VISZONT MÁR TÖRLESZTI BÜNTETÉSÉT. MEGPRÓBÁLTAK BETÖRNI KEDD ÉJJEL A KÖZÖS ORSZÁG MOZGALOM IRODÁJÁBA. SZÉGYENTELJESNEK NEVEZTÉK MERKEL HALLGATÁSÁT HÍRES AKADÉMIKUSOK A MAGYAR JOGÁLLAM ÁLLAPOTA MIATT EGY A KANCELLÁRNAK CÍMZETT LEVÉLBEN. NEM TITKOLÓZHAT TOVÁBB AZ MVM, HOGY MIRE ADOTT A BÉKEMENETET SZERVEZÕ CÖF ALAPÍTVÁNYÁNAK FÉLMILLIÁRD FT-OT - ÁTLÁTSZÓ. VÁRHATÓAN ELTÖRLI A KÖZVETLEN FÕPOLGÁRMESTER-VÁLASZTÁST A KÉTHARMADDAL FELÁLLÓ ORBÁN-KORMÁNY. RASSZISTA JELZÕKKEL ILLETTEK ORDIBÁLVA EGY TIZENÉVES FEKETE KISLÁNYT EGY BUDAPESTI BUSZON. 92 ÉVES KORÁBAN MEGHALT BARBARA BUSH VOLT AMERIKAI FIRST LADY CNN. ANTISZEMITIZMUSSAL VÁDOLJA ORBÁNT KÖZEL 200 NYUGATI ÉRTELMISÉGI. GUY VERHOFSTADT DÜHKITÖRÉSBEN SZÓLÍTOTTA FEL AZ EURÓPAI PARLAMENTET, LÉPJENEK FEL ORBÁNÉK ELLEN. VERHOFSTADT: A MAGYAR VÁLASZTÁSOKAT MEGFÉLEMLÍTÕ, XENOFÓB RETORIKA JELLEMEZTE, A FINANSZÍROZÁSA PEDIG HOMÁLYOS. MACRON IS ÜZENT ORBÁNNAK, AZT MONDTA, EGYETLEN ORBÁN ÁLTAL VALLOTT ÉRTÉKET SEM TART A MAGÁÉNAK. MERKEL: JÚNIUSBAN ELKÉSZÜLNEK A NÉMET-FRANCIA JAVASLATOK AZ EU REFORMJÁRÓL. MÁJUS VÉGÉN TÁVOZIK POSZTJÁRÓL A SZLOVÁK ORSZÁGOS RENDÕRFÕKAPITÁNY. KORÁBBAN A SZLOVÁK BELÜGYMINISZTER IS LEMONDOTT, MIUTÁN A TÜNTETÕK A RENDÕRFÕKAPITÁNY TÁVOZÁSÁT KÖVETELTÉK A KUCIÁK-ÜGY MIATT. AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG JAVASLATOT TETT ALBÁNIA ÉS MACEDÓNIA UNIÓS CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSAINAK MEGKEZDÉSÉRE. PULITZER-DÍJAT KAPTAK A THE NEW YORK TIMES ÉS A THE NEW YORKER ÚJSÁGÍRÓI A WEINSTEIN-SZTORIÉRT. AZ AMERIKAI ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG TÖRÖLTE AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓK KITOLONCOLÁSÁRA VONATKOZÓ EGYIK TÖRVÉNYI CIKKELYT. RABBANDÁK CSAPTAK ÖSSZE EGY AMERIKAI BÖRTÖNBEN, HETEN MEGHALTAK. DÉL-OROSZORSZÁGI ISZLAMISTA TERRORCSOPORT FELSZÁMOLÁSÁRÓL SZÁMOLT BE AZ FSZB. JÓVÁHAGYTA AZ ÖRMÉNY PARLAMENT SZERZS SZARGSZJÁN VOLT ELNÖK KORMÁNYFÕVÉ JELÖLÉSÉT. LEGALÁBB 65 LÉGICSAPÁST HAJTOTT VÉGRE A SZÍRIAI HADSEREG AZ ORSZÁG ELLENZÉKI FEGYVERESEK KEZÉN LÉVÕ TÉRSÉGEI ELLEN. SZÍRIAI ÁLLAM TELEVÍZIÓ: BELÉPTEK A VEGYIFEGYVER-ELLENÕRÖK AZ ÁLLÍTÓLAGOS VEGYI TÁMADÁS HELYSZÍNÉRE. FÉNYES NAPPAL, A NYÍLT UTCÁN LÕTTEK RÁ AZ EGYIK SZÉKESFEHÉRVÁRI BUSZMEGÁLLÓBAN EGY 16 ÉVES LÁNYRA, AKINEK AZ ARCÁT SÚROLTA A LÖVÉS. MEGMÛTÖTTÉK ÉS AZÓTA IS ALTATÁSBAN TARTJÁK AZT A NÉGYÉVES KISFIÚT, AKIT ÉDESANYJÁVAL EGYÜTT ÜTÖTTEK EL VASÁRNAP. MEGCSONKÍTOTT HOLTTESTET TALÁLTAK A FEHÉR-TÓBAN, A RENDÕRSÉG DNS-VIZSGÁLATTAL BIZONYÍTANÁ A SZEMÉLYAZONOSSÁGOT. ARZÉNNAL SZENNYEZETT RIZST TALÁLT A TUDATOS VÁSÁRLÓK EGYESÜLETE MAGYARORSZÁGON. EMELI BRUTTÓ 2 FT-TAL A BENZIN ÉS 6 FT-TAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI ÁRÁT A MOL SZERDÁN.