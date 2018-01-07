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2017 tíz legkínosabb közéleti pillanata – Sznobjektív

Hír TV

2018. január 7., vasárnap 13:58, frissítve: vasárnap 14:07

Adás:
2018. január 7., vasárnap 20.05.

12 éven aluli nézőink számára nem ajánlott.

Sznobjektív, azzal a Puzsér Róberttel, aki mindig ad a saját véleményére! Az igazságshow adásából kiderül, melyek 2017 tíz legkínosabb közéleti pillanatai.

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