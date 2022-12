Mozaik - Thaiföld újra vájra a látogatókat

Megosztás itt:

Most igyekeznek újra indítani a turizmust, ami nem megy egyik napról a másikra. Ebből a célból jártak a Thaiföldi turisztikai Ügynökség képviselői Magyarországon, akik pozitívan tekintenek a jövőbe. Az ország mára visszanyerte a külföldi látogatók jelentős részét.

Akik az egzotikumot és főleg a meleget keresik, azok számára Thaiföld az egyik legkedveltebb turisztika célpont. Az öreg kontinens méretéhez képest jelentős mértékű az ide irányuló Európából érkező beutazó turizmus.

- Európa egy nagy piac Thaiföld számára, hiszen közel 10 millióan érkeznek innen hozzánk

- mondta Marzouki Ali a Thaiföldi Idegenforgalmi hivatal képviselője a V4-ek országában.

Az egyik leismertebb tájegysége az országnak, Phuket szigete, aminek neve ismerősen cseng sokak számára Európában is.

Thaneth Tantipiriyakij a Phuketi turisztikai Szövetség elnöke megerősítette:

Igyekeznek eloszlatni az esetleges félelmeket és utazásra ösztönözni mindenkit.

A vakcinákat ebben az országban is igyekeztek népszerűsíteni, és a protokoll részévé tenni. Most amellett, hogy a turisták visszacsábításán munkálkodnak arra is eszközeik vannak, hogy hogyan védjék meg mind a helyieket mind a látogatókat az esetleges fertőzéstől.

Azt mondják, rengeteget tanultunk a pandémiából.