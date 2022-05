Balázs János zongoraművész ImprovisArt című lemeze az első helyen jutott be a Music International Grand Prix New York-i döntőjébe az adult piano (felnőtt zongora) kategóriában.

Mozaik - Streisand 80

80 éves Barbra Streisand - Ünnepi koncert az Ester Sings the Songs of Streisand előadásában a MOM Kultban! A részletekről Tátrai Eszter énekes számolt be.

2022. május 17.