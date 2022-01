Mozaik - Még most is keresik a szilveszterkor elveszett kutyákat

Két angol nyelvű mesterképzési szak indul szeptembertől a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen. A MOME eddig is elismert volt Közép- és Kelet-Európában, de két új képzéstől még több és szorosabb nemzetközi együttműködést várnak az egyetem vezetői. A részletekről Fülöp József rektor beszélt a Mozaikban.

Mozaik - A főváros második pumpapályája

Megépült a főváros második pumpapályája. Budafok után, most már a kőbányaiak is kipróbálhatják magukat a bringaparkban. Kőbányán nagyon népszerűek a szabadtéri sportok, az elmúlt időszakban több fejlesztés is megvalósult