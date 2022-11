Mozaik - Kincs: A magyarok 72%-nak nem nőttek a rezsiköltségei

Mozaik - Online csalások a katari labdarúgó világbajnokságon

Mint minden nagy világversenyen, most is megjelentek a csalások, hiszen óriási érdeklődés övezi az eseményt. Ezt pedig a kiberbűnözők ki is használják. Bencsik Balázs kiberbiztonsági szakértőt kérdezte Juhász Milán kollégánk.

2022. november 29.