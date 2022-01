Mozaik - Honnan ismerhető fel, ha valaki családon belüli erőszak áldozata?

Mozaik - A főváros második pumpapályája

Megépült a főváros második pumpapályája. Budafok után, most már a kőbányaiak is kipróbálhatják magukat a bringaparkban. Kőbányán nagyon népszerűek a szabadtéri sportok, az elmúlt időszakban több fejlesztés is megvalósult