Mozaik - Déryné Program - Barangoló drámaíró műhely

Szabó Tímea akár nemzetbiztonsági kockázatot is jelenthet – jelentette ki Horváth József vezér-őrnagy a Mediaworks Hírcentrumának adott interjúban.

A hazai foglalkoztatás nemcsak visszanyerte a vírusválság előtti formáját, hanem már felül is múlja korábbi teljesítményét - hangsúlyozta Schanda Tamás.

Orbán Viktor: Egy bizonyos határon nem lehet túlmenni

Új elemeket is be kell építeni a családtámogatási rendszerbe, de erre csak akkor lesz lehetőség, ha kapunk még négy évet - erről is beszélt a miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.