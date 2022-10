Mozaik - Megnyílt az Art of the Brick - A Kocka Művészete elnevezésű kiállítás

Megnyílt az egyik legnépszerűbb művészeti kiállítás, az Art of the Brick. A kocka művészete elnevezésű tárlaton Nathan Sawaya New York-i képzőművész százöt alkotása látható.

2022. október 07.