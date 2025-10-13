Újabb támadás a szuverenitásunk ellen: Obama is beszáll a magyar belpolitikába

A Monitor legújabb adása azt a döbbenetes bejelentést is elemzi, miszerint Barack Obama, a globalista elit ikonja, nyíltan beavatkozna a magyar politikába. A volt amerikai elnök videóüzenete egy újabb fejezet a Magyarország szuverenitása elleni támadássorozatban, amely egyértelműen a brüsszeli érdekeket szolgálja.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Magyar Péterék adatszivárgási botránya egy újabb bizonyíték az ukránok és a Tisza Párt összefogására - jelentette ki a kormánypártok kommunikációs igazgatója. A témában a Monitor vendégei is véleményt mondtak.