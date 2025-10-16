Keresés

2025. 10. 16. Csütörtök
Monitor

Újabb támadás a nyugdíjasok ellen: a Tisza Párt elvenné a 13. havi nyugdíjat és adót is vetne ki

2025. október 16., csütörtök 20:45 | Hír TV
nyugdíj megszorítás Surányi György adóztatás 13. havi nyugdíj Menczer Tamás Magyar Péter Tisza Párt Simonovits András

A Tisza Párt "szakértői" ismét megvillantották a tudásukat: szerintük a magyar nyugdíjrendszer "túl bőkezű", ezért csökkenteni és adóztatni kellene. Míg az egyik szakértő a 13. havi nyugdíjat neveti ki, a másik a magasabb nyugdíjakra vetne ki plusz adót. A megszorítások politikája tehát visszatérne a baloldallal.

  • Újabb támadás a nyugdíjasok ellen: a Tisza Párt elvenné a 13. havi nyugdíjat és adót is vetne ki

