Újabb támadás a nyugdíjasok ellen: a Tisza Párt elvenné a 13. havi nyugdíjat és adót is vetne ki

A Tisza Párt "szakértői" ismét megvillantották a tudásukat: szerintük a magyar nyugdíjrendszer "túl bőkezű", ezért csökkenteni és adóztatni kellene. Míg az egyik szakértő a 13. havi nyugdíjat neveti ki, a másik a magasabb nyugdíjakra vetne ki plusz adót. A megszorítások politikája tehát visszatérne a baloldallal.
A Tisza Párt új szintre emelte a politikai logikát: már az október 23-i fórumuk előtt bejelentették, hogy a Fidesz "fondorlatos módon" akadályozza a rajongóik Budapestre utazását. A briliáns stratégia lényege: ha a rendezvény kudarcba fullad és kevesen lesznek, az valójában nem az ő hibájuk, hanem a Fidesz "beismerése".
