Újabb dollármédia a láthatáron? Egy prágai hálózat finanszírozza a liberális sajtót + videó

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke ripacskodásnak nevezte a Donald Trump és Orbán Viktor történelmi találkozóját. A témában a Monitor vendégei Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője, Fekete Rajmund történész és Bóka János miniszter is véleményt mondott.