2025. 11. 21. Péntek Olivér napja
Soha nem volt még ilyen fontos a józan ellenállás + videó

2025. november 21., péntek 20:45 | Hír TV

Az eszkaláció veszélye kézzelfogható, a tét pedig a magyar családok biztonsága. Ebben a kontextusban értékelték a helyzetet a Monitor vendégei. A béke melletti kiállás nem elszigetelődés, hanem az egyetlen racionális válasz egy irracionálissá váló nemzetközi konfliktusban.

  • Soha nem volt még ilyen fontos a józan ellenállás + videó

Kétméteres kígyó hozza a frászt az emberekre Kisapostagnál

Több mint tornaóra: A ráckevei modell megmutatja, hogyan válik a mozgás a diákok mindennapjainak részévé + videó

Horoszkóp: 3 csillagjegy, aki elől nem lehet elrejteni az igazságot – Te köztük vagy?

Lázadás a Tisza-szigeteken: zsarolásba kezdtek az esélytelen jelöltek

27 évvel fiatalabb, ismert lányt szeret a Megasztár énekesnőjének apja

3I/ATLAS: aggasztó hírek érkeztek a titokzatos csillagközi objektumról

A valóság beismerése: Európa vezetői elfogadták a frontvonalat mint tárgyalási alapot?

Újabb nagy dobás a Lidltől: 5000 forintot elengednek a Parkside csodagép árából

Közeledik a budapesti békecsúcs: Orbán Viktor szerint döntő hetek következnek az amerikai terv után + videó

A Tisza Párt szeretetnyelve: B@sszák meg az újságírók! – Trágár ámokfutásba kezdett Magyar Péter borsodi jelöltje

A történelem legnagyobb adatszivárgása lehetett volna: Osztrák kutatók 3,5 milliárd WhatsApp-fiókot törtek fel

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Az elődöntőben megalázták a szervezők, mégis ő lett Miss Universe + videó
2
A valóság beismerése: Európa vezetői elfogadták a frontvonalat mint tárgyalási alapot?
3
A Tisza Párt szeretetnyelve: B@sszák meg az újságírók! – Trágár ámokfutásba kezdett Magyar Péter borsodi jelöltje
4
Vitályos Eszter nekiment a francia vezérkari főnöknek
5
Már a Katasztrófavédelem is figyelmeztet a hétvégi havazásra
6
Francia vezérkari főnök: fel kell készülniük arra, hogy gyerekeink meghalhatnak a fronton + videó
7
Megszólalt a budapesti békecsúcsról Orbán Viktor
8
Már az orosz-ukrán békére gondolva jósolnak a forintról banki elemzők
9
Visszatér a vizitdíj? A Tisza Párt szakértői szerint a betegeknek fizetniük kellene az ellátásért + videó
10
Ez a volt államtitkár lehet az MNB új alelnöke

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

