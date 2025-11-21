Soha nem volt még ilyen fontos a józan ellenállás + videó
2025. november 21., péntek 20:45
| Hír TV
Az eszkaláció veszélye kézzelfogható, a tét pedig a magyar családok biztonsága. Ebben a kontextusban értékelték a helyzetet a Monitor vendégei. A béke melletti kiállás nem elszigetelődés, hanem az egyetlen racionális válasz egy irracionálissá váló nemzetközi konfliktusban.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.