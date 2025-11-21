Soha nem volt még ilyen fontos a józan ellenállás + videó

Ez a volt államtitkár lehet az MNB új alelnöke

Visszatér a vizitdíj? A Tisza Párt szakértői szerint a betegeknek fizetniük kellene az ellátásért + videó

Már az orosz-ukrán békére gondolva jósolnak a forintról banki elemzők

Francia vezérkari főnök: fel kell készülniük arra, hogy gyerekeink meghalhatnak a fronton + videó

Már a Katasztrófavédelem is figyelmeztet a hétvégi havazásra

A Tisza Párt szeretetnyelve: B@sszák meg az újságírók! – Trágár ámokfutásba kezdett Magyar Péter borsodi jelöltje

A valóság beismerése: Európa vezetői elfogadták a frontvonalat mint tárgyalási alapot?

Az elődöntőben megalázták a szervezők, mégis ő lett Miss Universe + videó

A jó választás forráskódja. Megújul az Alapjogokért Központ és a Hír FM műsora. Hétvégente reggel 9-kor várják a hallgatókat.

Apróbetűs átverés: A Tisza Párt gazdasági terveit bankárok írták. A cél a profit, nem a nemzet. Vigyázat, a végén a családok fizetnek!

Svenk, a HírTV mozimagazinja A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Sajtóklub - ajánló Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.

Vezércikk - ajánló Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.