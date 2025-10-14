Senkit nem fognak berántani! – Budai Gyula lezárta a vitát a sorkatonaságról

Egy volt vezérkari főnök nem kelthet pánikot azzal, hogy a sorkötelezettség visszaállításáról beszél – jelentette ki Budai Gyula a Monitor című műsorban. A Fidesz képviselője egyértelművé tette: a kormány álláspontja változatlan, Magyarországnak profi, hivatásos hadserege van, és nincs szükség a sorkatonaságra.
A Hagyó-ügy visszatért a Városházára? Milliós prémiumok, luxusparkolás a Kempinskiben és a baloldali haveroknak kijátszott pénzek. Kattintson a Karácsony Gergelyhez köthető Budapest Brand botrányának részleteiért!
A Hamász-izraeli háborúval kapcsolatos béketárgyalások hátterében a török elnök, Recep Tayyip Erdoğan szokatlan személyes ígéretet tett az olasz miniszterelnöknek, Giorgia Meloninak. Erdoğan megfogadta, hogy egyszer meggyőzi kormányfőt arról, hogy szokjon le a dohányzásról.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Magyar Péterék adatszivárgási botránya egy újabb bizonyíték az ukránok és a Tisza Párt összefogására - jelentette ki a kormánypártok kommunikációs igazgatója. A témában a Monitor vendégei is véleményt mondtak.