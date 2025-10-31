Pintér-darabról: Meddig tart a művészet, és hol kezdődik a gyűlöletkeltés? + videó
2025. október 31., péntek 20:49
Hír TV
Egy Pintér Béla-darab borzolja a kedélyeket, amelyben Schmidt Máriát jelképesen bottal verik agyon. Az eset éles vitát váltott ki: hol húzódik a művészi szabadság határa, és hol kezdődik az öncélú provokáció vagy a politikai uszítás? Ma este szakértőkkel ezt a kényes határvonalat is vizsgáljuk.
