Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 31. Péntek Farkas napja
Jelenleg a TV-ben:

Vezércikk

Következik:

Híradó 22:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Monitor

Pintér-darabról: Meddig tart a művészet, és hol kezdődik a gyűlöletkeltés? + videó

2025. október 31., péntek 20:49 | Hír TV

Egy Pintér Béla-darab borzolja a kedélyeket, amelyben Schmidt Máriát jelképesen bottal verik agyon. Az eset éles vitát váltott ki: hol húzódik a művészi szabadság határa, és hol kezdődik az öncélú provokáció vagy a politikai uszítás? Ma este szakértőkkel ezt a kényes határvonalat is vizsgáljuk.

  • Pintér-darabról: Meddig tart a művészet, és hol kezdődik a gyűlöletkeltés? + videó

További híreink

Őrület jön a hétvégén – a rendőrség is nagy erőkkel készül

Vonaton tombolt és rendőrökre támadt – alig hisszük el, milyen ítélet született

Az orvos figyelmeztet: Ez a demencia első jele - és nem a memóriavesztés

„Mit pofázol?” – Dzsudzsáknak azt is le kellett nyelnie, amit pedig végképp nem akart

„Süt a nap, az emberek kedvesek” – Itt kezd új életet az országot elhagyó magyar énekesnő

Arne Slot a Liverpool sajtótájékoztatóján megkapta az utolsó kérdést, amit hallani akart

Donald Tusk: Vagy börtön vagy Budapest

Albek Anna szerint félelmetes a Győr védekezése

Bosszúra szólította fel az Amerikai Egyesült Államokat és Európát Volodimir Zelenszkij + videó

További híreink

Bosszúra szólította fel az Amerikai Egyesült Államokat és Európát Volodimir Zelenszkij + videó

Lemondott Orbán Viktor legélesebb bírálója + videó

Brüsszel hadat üzent Magyarországnak, Lengyelországnak és Szlovákiának + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Donald Tusk: Vagy börtön vagy Budapest
2
Lemondott Orbán Viktor legélesebb bírálója + videó
3
Jogi lépések megtételét fontolgatja az Európai Bizottság Magyarországgal és Szlovákiával szemben
4
Egy vipera is előkerült a nagykállói közgyűlésen kirobbant verekedésben + videó
5
Több mint baleset? Szabotázs gyanúja merül fel a százhalombattai tűzesetnél
6
Vonaton tombolt és rendőrökre támadt – alig hisszük el, milyen ítélet született
7
Rögtön egy majdnem mindenkit érintő jó hírrel indul a november
8
Brüsszel hadat üzent Magyarországnak, Lengyelországnak és Szlovákiának + videó
9
Antiszemita hullám söpör végig Olaszországon – a gimnáziumok és egyetemek is lángra kaptak + videó
10
A Honvéd kiejtette a Debrecent a kupából

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!