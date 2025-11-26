Ordenáré módon zaklatták a tiszások Bohár Dánielt, miután Magyar Péter kiadta a számát + videó

Orbán Viktor elárulta, hogy mi volt a kormányülésen

Szerdai ülésén a kormány áttekintette az otthonteremtési program eddig eredményeit, amelyek imponzánsak, továbbá a nyugdíjemelésről, a 14. havi nyugdíj bevezetésének módjáról és a következő évi nyugdíjemelés mértékéről is egyeztettek más témák mellett - erről Orbán Viktor beszélt szerdán a Facebook-oldalán közzétett videóban.