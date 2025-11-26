Ordenáré módon zaklatták a tiszások Bohár Dánielt, miután Magyar Péter kiadta a számát + videó
Megosztás itt:
2025. november 26., szerda 20:45
| Hír TV
Példátlan mélypont a hazai közéletben! Magyar Péter nyilvánosságra hozta Bohár Dániel telefonszámát, majd szabadjára engedte a "tisza-kommandót". A Monitor adásában bemutatjuk azt az ordenáré, nyomdafestéket nem tűrő stílust, amivel a "szeretet pártjának" hívei terrorizálták az újságírót.
Szerdai ülésén a kormány áttekintette az otthonteremtési program eddig eredményeit, amelyek imponzánsak, továbbá a nyugdíjemelésről, a 14. havi nyugdíj bevezetésének módjáról és a következő évi nyugdíjemelés mértékéről is egyeztettek más témák mellett - erről Orbán Viktor beszélt szerdán a Facebook-oldalán közzétett videóban.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén jelentést fogadott el kedden, amely szerint romlott a jogállamiság helyzete Magyarországon. A komédiába fordult politikai szeánszról Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke is véleményt mondott Monitor című műsorunk kedd adásában.