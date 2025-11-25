Keresés

Nem vitával, hanem politikai sorttűzzel nézett szembe hazánk az Európai Parlamentben + videó

2025. november 25., kedd 21:00
kettős mérce jogállamiság Európai Parlament Monitor

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén jelentést fogadott el kedden, amely szerint romlott a jogállamiság helyzete Magyarországon. A komédiába fordult politikai szeánszról Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke is véleményt mondott Monitor című műsorunk kedd adásában. 

A tartalomból:

  • Tisza-csomag: Magyar Péterék 1300 milliárd forintos megszorítást készítettek elő, még a házi kedvenceket is megadóztatnák
  • S.O.S. - Karácsony végre beismerte, hogy végképp kiürítették a főváros kasszáját, a kormányhoz fordultak segítségért
  • Verkli: Brüsszelben megint kimondták, hogy nem vagyunk jogállam. Biztosan így van, hiszem megírta házi lapjuk a Telex.

Vendégünk volt a szókimondó székely, Veress Zsolt és a nemzeti ellenálló Szűcs Gábor, majd érkezett a HírTV stúdiójába Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke.

Teljes adás: 

 

 

 
 
 

