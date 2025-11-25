Nem vitával, hanem politikai sorttűzzel nézett szembe hazánk az Európai Parlamentben + videó

A tartalomból:
- Tisza-csomag: Magyar Péterék 1300 milliárd forintos megszorítást készítettek elő, még a házi kedvenceket is megadóztatnák
- S.O.S. - Karácsony végre beismerte, hogy végképp kiürítették a főváros kasszáját, a kormányhoz fordultak segítségért
- Verkli: Brüsszelben megint kimondták, hogy nem vagyunk jogállam. Biztosan így van, hiszem megírta házi lapjuk a Telex.
Vendégünk volt a szókimondó székely, Veress Zsolt és a nemzeti ellenálló Szűcs Gábor, majd érkezett a HírTV stúdiójába Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke.
Teljes adás: