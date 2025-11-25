Nem vitával, hanem politikai sorttűzzel nézett szembe hazánk az Európai Parlamentben + videó

Tarr Zoltán: Brüsszel mindent jól csinál a migrációval kapcsolatban + videó

Az európai vezetők rettegnek a háború utáni elszámoltatástól + videó

Vezércikk – Lázadoznak az aktivisták a Tisza kamu-előválasztása miatt + videó

Karbantartás miatt keddről szerdára virradó éjjel nem működnek a jegykiadó automaták - közölte a Mávinform a honlapján.

A Ferencváros annak ellenére nem jut tovább a férfi kézilabda Európa Liga első csoportköréből, hogy 33-31-re legyőzte a Benficát az ötödik fordulóban, kedden Érden.

